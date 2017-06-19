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بعد حظر السعودية استيراد الفراولة.. «التصدير»: الدول العربية تقدمت

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بعد حظر السعودية استيراد الفراولة.. «التصدير»: الدول العربية تقدمت بعد حظر السعودية استيراد الفراولة.. «التصدير»: الدول العربية تقدمت

التحرير

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قال عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، تعقيبًا على حظر استيراد الفراولة المصرية، إن الدول العربية لم تكن تهتم بجودة وسلامة الغذاء في السنوات السابقة، بينما الآن بدأوا يتقدموا في هيئة سلامة الغذاء ومعامل مطابقة المبيدات، وأصبحت سلامة الغذاء هامة جدًا بالنسبة لهم، منوهًا أن هناك دول عربية أخرى قامت بحظر تصدير الفلفل المصري أيضًا. 

وأوضح الدمرداش، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامج «انفراد» عبر فضائية «العاصمة»، أن بعض المصدرين للدول العربية لم يلتزموا بالمعايير التى تضعها الدول العربية، منوهًا أن ينبغي أن تكون حديقة الدول العربية بالنسبة للحاصلات الزراعية، مشيرًا إلى أن صادرات السعودية من الفراولة تصل لـ 8 آلاف طن، من بين 600 ألف طن بين بصل وموالح وطماطم ورمان وجوافة.

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وتابع، أن شائعات الصرف الصحي التى تتردد بالإعلام عن ري الأراضي الزراعية بها يؤثر سلبيًا على الصادرات، منوهًا إلى أنه تم البدء في وضع معايير للمصدر والمزراعة واعتمادها، ويتم تطبيقها على الفلفل والفراولة، مناشدًا السعودية والدول العربية بسرعة الإبلاغ عن أى مشاكل في الصادرات المصرية مع إرسال مندوب لمتابعة المزراعة التى يستوردوا منها، مشيرًا إلى أن السعودية تقوم بالإبلاغ عن أي مشكلة عقب حدوثها بـ 4 شهور بعد انتهاء الموسم الخاص بالسلعة المستوردة.

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التحرير

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