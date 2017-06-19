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المجلس الإسلامي ببريطانيا: الشاحنة دهست المصلين أمام المسجد "عمدا"

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مصراوي Masrawy

المجلس الإسلامي ببريطانيا: الشاحنة دهست المصلين أمام المسجد "عمدا"

05:45 ص الإثنين 19 يونيو 2017

دهس مصلين أمام مسجد في بريطانيا

لندن - (أ ش أ):

أكد المجلس الإسلامي في بريطانيا أن الشاحنة دهست المصلين "عمدا"، بعد خروجهم من الصلاة ؛ما أسفر عن أسفر عن سقوط "عدد من المصابين" . 

ذكرت ذلك هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي )، أن الشرطة البريطانية أعتقلت مشتبها به قرب مسجد "فينسبري بارك" في طريق "سيفن سيسترز" .

ذكرت شرطة العاصمة البريطانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين أن الشرطة البريطانية تتعامل مع "حادث كبير" في لندن بعد تقارير عن قيام سيارة بدهس المشاة في طريق سيفين سيسترز. 

وقال شهود عيان إن سيارة "فان" خرجت عن الطريق واندفعت في اتجاه مصلين كانوا يغادرون مسجد في منطقة فينسبرى بارك بعد وقت قصير من منتصف الليل، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذي اندبندنت" البريطانية.

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