صور- شركة الطيران اليابانية تحول إحدى طائراتها لسمكة قرش



كتب - هشام عواض:

احتفلت شركة الطيران اليابانية بشكل غير تقليدي، بمناسبة ذكرى تأسيس شركة تابعة لها، بتحويل إحدى طائراتها إلى سمكة قرش.

تحتفل شركة "ترانزاوشين" للطيران، وهي شركة محلية وتابعة لشركة خطوط الطيران اليابانية، بالذكرى الـ 45 على تأسيسها.

وبحسب ما نشرته شركة الخطوط اليابانية، على صفحتها الرسمبة على الفيسبوك، فقد قامت بالتعاون أوكيناوا تشورومي، وهو حوض الأسماك الشهير في اليابان، لتصميم شكل إحداى طائراتها على شكل قرش الحوت.

ودعت شركة الخطوط الجوية اليابانية ركباها إلى الاستعداد لركوب الطائرة القرش وقضاء وقت رائع.