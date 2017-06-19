الأخبار المتوقعة اليوم الاثنين 19 يونيو 2017

القاهرة - (أ ش أ):

القاهرة: يتوجه سامح شكري - وزير الخارجية، إلى مدينة عنتيبي بأوغندا لحضور الاجتماع الوزاري لدول حوض النيل الذي يسبق قمة دول الحوض التي تعقد يوم الخميس المقبل.

القاهرة: يكرم الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف، والأستاذ على حسن - رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، الفائزين بمسابقة القرأن الكريم والسنة النبوية، من العاملين بالوكالة، وأبنائهم، والتي تنظمها الوكالة بمقرها للعام الثالث على التوالي بالتعاون مع وزارة الأوقاف.

القاهرة: يناقش مجلس النواب الزيادة المخصصة لأصحاب المعاشات، بحضور وزيري التضامن والمالية عمرو الجارحي.

القاهرة: يعقد اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، وذلك بحضور نواب المحافظ ورؤساء الأحياء ومديري المديريات، وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة.

القاهرة: توقع وزارة النقل والمواصلات اتفاقية قرض بقيمة 290 مليون يورو مع بنك التعمير والتنمية الأوروبي ، لشراء 100 جرّار لقطارات نقل الركاب.

لندن: تنطلق فعاليات بطولة برمنجهام العالمية للتنس للمحترفات.