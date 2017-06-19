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البحرية السعودية: التصدّي لثلاثة زوارق استهدفت حقلا نفطيا

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مصراوي Masrawy

البحرية : التصدّي لثلاثة زوارق استهدفت حقلا نفطيا

04:27 ص الإثنين 19 يونيو 2017

البحرية السعودية: التصدّي لثلاثة زوارق استهدفت حقلا نفطيا

الرياض - (د ب أ):

صرح مصدر سعودي مسؤول أن القوات البحرية تصدت لثلاثة زوارق دخلت الحدود السعودية وكانت ترفع علماً باللونين الأبيض والأحمر واتجهت نحو منصات الحقل البترولي السعودي (المرجان)، وأطلقت تجاهها طلقات تحذيرية لم تستجب لها الزوارق المعتدية وقد تم القبض على أحد الزوارق. واتضح أنه محمل بالأسلحة من أجل هدف تخريبي فيما فر الزورقان الآخران.

ولم يكشف المصدر عن جنسية البلد الذي تنتمي إليه الزوارق الثلاثة أو نوعية الأسلحة التي تم ضبطها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الاثنين، لكن جميع المؤشرات تدل على أنها إيرانية.

وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء ذكرت أول أمس السبت إن خفر السواحل السعودي فتح النار على ثلاثة قوارب صيد إيرانية بالخليج فقتل صيادا وذلك وسط احتدام التوتر بين البلدين.

ونسبت الوكالة الإيرانية شبه الرسمية لمسؤول بوزارة الداخلية قوله: "إن القوارب جرفتهم الأمواج خلال الصيد في مياه الخليج وانحرفوا عن مسارهم فتعرضوا لإطلاق نار من جانب خفر السواحل السعودي ما أدى إلى مقتل صياد إيراني.

وأكد المصدر السعودي "حرص المملكة على محاربة الإرهاب والتصدي للأعمال التخريبية والسعي الدائم في حفظ الأمن الوطني من أي اعتداء".

يذكر أن السعودية أعلنت العام الماضي قطع جميع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران إثر هجوم متظاهرين على مبنى السفارة السعودية في طهران وحرقه تعبيرا عن غضبهم من إعدام الرياض رجل دين شيعي سعودي.

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