تقرير: مركبة تدهس مصلين خارج مسجد في لندن
تقرير: مركبة تدهس مصلين خارج مسجد في لندن
04:07 ص الإثنين 19 يونيو 2017
لندن - (د ب أ):
ذكرت شرطة العاصمة البريطانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين أن الشرطة البريطانية تتعامل مع "حادث كبير" في لندن بعد تقارير عن قيام سيارة بدهس المشاة في طريق سيفين سيسترز.
وقال شهود عيان إن سيارة "فان" خرجت عن الطريق واندفعت في اتجاه مصلين كانوا يغادرون مسجد في منطقة فينسبرى بارك بعد وقت قصير من منتصف الليل، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذي اندبندنت" البريطانية.
وأفادت الشرطة بوجود عدد من الإصابات يجري التعامل معها في مكان الحادث كما تم اعتقال شخص واحد.
وأظهرت لقطات مصورة وجود مصابين على الأرض وحشود غاضبة تحيط برجل يعتقد أنه سائق السيارة.
وأكدت خدمة الإسعاف في لندن أنها أرسلت "عددا من عناصرها إلى موقع الحادث في طريق سيفين سيسترز".
وفى وقت سابق من هذا الشهر، اندفع ثلاثة رجال، أعلنوا ولائهم لتنظيم داعش الإرهابي، بشاحنة نحو مشاة على جسر لندن قبل طعنهم لعدد من المارة، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص.
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