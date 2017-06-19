أخبار عاجلة

بث مباشر.. «ألمانيا × أستراليا» في كأس القارات -
دراكسلر يقود ألمانيا أمام أستراليا في كأس القارات -
أعضاء تكتل "25-30" يغيبون عن أول جلسة للبرلمان بعد "تيران وصنافير" -
ميركل تناشد دول الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراء مشترك خلال المفاوضات -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: 20 عقوبة لعقوق الوالدين -
​مسؤول بـ"البيئة" يكشف سبب استبعاد 17 جزيرة نيلية من خريطة المحميات الطبيعية -
الرئيس السوداني يبحث في السعودية الازمة الخليجية -
ميركل تناشد دول الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراء مشترك خلال مفاوضات خروج بريطانيا -
الأمين العام يدين الحادث الإرهابي بفينسبري بارك في لندن -
لعلهم يفقهون - سيدة تبكى على الهواء: بنتى مقطعانى من سنين بسبب زوجها.. والشيج الجندى ينفعل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

رسميًا.. بيريز مستمر في رئاسة ريال مدريد حتى عام 2021

Google+ Print
رسميًا.. بيريز مستمر في رئاسة ريال مدريد حتى عام 2021 رسميًا.. بيريز مستمر في رئاسة ريال مدريد حتى عام 2021

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أن فلورنتينو بيريز، سيستمر كرئيس للنادي حتى 2021 في ظل عدم تقدم أي مرشح آخر لمنافسته قبل انتهاء الموعد الأخير للترشح، الأحد.

ولم يواجه بيريز، الذي بدأ فترته الثانية في رئاسة ريال مدريد في 2009، وحصد لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات في آخر 4 سنوات، أي منافسة تذكر على منصبه منذ تغيير النادي للوائحه الداخلية للمرشحين لرئاسة النادي عام 2012.

وتعني هذه التعديلات أن أي شخص يطمح لرئاسة ريال مدريد يجب أن يكون عضوا في النادي لمدة 20 عاما على الأقل مقارنة بـ10 سنوات قبل التعديلات، ويملك ضمانات شخصية بقيمة تزيد على 75 مليون يورو من بنك إسباني.

وشهدت الانتخابات الأخيرة في 2013 مرشحين محتملين لبيريز، الذي أكمل 70 عاما في وقت سابق من العام الحالي، لكن هذه المرة لم يتقدم أي مرشح منذ فتح الباب في الثامن من يونيو الجاري وعلى مدار 10 أيام.

شاهد أيضا

وأصبح بيريز، رئيسا لريال مدريد لأول مرة عام 2000 خلفا للورينزو سانز، من خلال وعد بضم لويس فيجو من المنافس التقليدي برشلونة، وهو ما حققه بضم اللاعب البرتغالي لنادي العاصمة الإسبانية مقابل رقم قياسي عالمي حينها بلغ 62 مليون يورو.

وكان فيجو أول لاعب في مشروع بيريز لفريق النجوم، الذي ضم فيما بعد زين الدين زيدان وديفيد بيكهام ورونالدو، إذ حققت هذه التشكيلة نجاحا مرحليا لكنها تعثرت على أرض الملعب ما دفع بيريز للاستقالة في فبراير 2006.

وعاد بيريز، إلى رئاسة النادي مجددا في 2009 عبر نفس الخطط، التي قادته للفوز قبل 9 سنوات عن طريق تحطيم الرقم القياسي في الانتقالات بالتعاقد مع كاكا ثم كريستيانو رونالدو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بث مباشر.. «ألمانيا × أستراليا» في كأس القارات

بث مباشر.. «ألمانيا × أستراليا» في كأس القارات

دراكسلر يقود ألمانيا أمام أستراليا في كأس القارات

دراكسلر يقود ألمانيا أمام أستراليا في كأس القارات

البرلمان يوافق على الحساب الختامي لموازنة 2015/ 2016

البرلمان يوافق على الحساب الختامي لموازنة 2015/ 2016

2.7 مليار يورو محفظة التعاون بين مصر والبنك الأوربى لإعادة الإعمار

2.7 مليار يورو محفظة التعاون بين مصر والبنك الأوربى لإعادة الإعمار