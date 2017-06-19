رسالة الأهلي من المغرب.. إصابة ربيعة وفقرة لركلات الترجيح في المران

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته فجر اليوم الإثنين، بتوقيت مصر، على ملعب الوداد بالمغرب، وذلك استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام نادي الوداد، بالجولة الرابعة، بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وخصصت الجهات الأمنية المغربية، دورية أمنية كبيرة لتأمين بعثة الأهلي، خلال الذهاب والعودة من وإلى الفندق لأداء المران بملعب نادي الوداد.

وأدى الأهلي، مرانه الثاني بالمغرب على نفس الملعب في الحادية عشرة مساء الأحد بتوقيت المغرب، الواحدة صباح الإثنين بتوقيت القاهرة.

وشهد المران إصابة المدافع رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إذ تعرض لكدمة بسيطة، خلال مشاركته في مران الفريق الثاني بالمغرب.

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وأصيب مدافع الأهلي، خلال إحدى الكرات المشتركة في تقسيمة الكرة مع زميله أحمد فتحي، إلا أنه تخلص سريعا من الآلام واستكمل المران بشكل طبيعي.

وخصص حسام البدري، المدير الفني للفريق، فقرة في نهاية المران للتدرب على تسديد ركلات الجزاء الترجيحية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الوداد المغربي ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، في الحادية عشرة مساء الثلاثاء المقبل بتوقيت المغرب، الواحدة صباح الأربعاء بتوقيت القاهرة.