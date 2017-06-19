هيئة علماء المسلمين تندد بتطاول الإعلام القطري على أعضائها

الرياض - (أ ش أ):

نددت الهيئة العالمية للعلماء المسلمين برابطة العالم الإسلامي، بتطاول الإعلام القطري على عدد من علماء الدين ومن بينهم أعضاء في هيئتها.

وأصدرت الهيئة بيانا استنكرت فيه التطاول على علماء الأمة الإسلامية، واتهامهم بالأوصاف المنافية للإيمان.. حسبما أفادت قناة " العربية الإخبارية اليوم الأحد.

وأوضح البيان أن تطاول الإعلام القطر على العلماء يعبر عن تأثر الحاضن بفكر المحضون، الذي صدر للعالم الإسلامي نظريات التطرف والعنف والتكفير، وتخرج من مدرسته قادة داعش والقاعدة ولفيفهم الضال".

وأشار البيان إلى أن الهيئة أكدت أن "الآلية الإعلامية المسخرة لخدمة التطرف، تتولد عنها مثل هذه النماذج في تيه إنسلاخها من أدب الإسلام في حفظ الدين واللسان".

وأضاف: "كل مستطلع يدرك الأسس التي إرتكز عليها الفكر المنبوذ إسلاميا والمدعوم سياسيا وماديا من جانب حاضنة طرائد الإرهابيين، وقد تموضعت في خاصرة جهود محاربته".