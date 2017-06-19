10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

قال الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول، سعد شريدة الكعبي، إن بلاده لن تقطع الغاز عن الإمارات، كما هنأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد فوز معسكره بالأغلبية البرلمانية، وصرح رئيس بلدية لندن صادق خان بأن حريق برج جرينفيل كان حادثًا يمكن تفاديه بسبب الأخطاء.

1 – الكعبي: بإمكاننا قطع الغاز عن الإمارات لكنهم أشقائنا

الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول، سعد شريدة الكعبي (أرشيفية)

قال الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول، سعد شريدة الكعبي، إن بلاده مستمرة في مد دولة الإمارات العربية المتحدة بالغاز على الرغم من التوتر الحالي بين الدوحة ودول خليجية وعربية.

ونقلت وكالات أنباء عالمية قول الكعبي إن كل عقود الغاز الموقعة من قبل شركته تحتوي على بند يعرف بالقوة القهرية، وهو ما يمكن شركة قطر للبترول من قطع الإمدادات حال ارتأت وجود هذا البند. ووفقًا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية، قال الكعبي إن "الحصار الذي نواجهه الآن يعتبر قوة قاهرة ويمكننا إغلاق خط الغاز الواصل إلى الإمارات، لكن قطر تتعامل مع الأخلاقيات وليس العقود".

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2- ميركل: تهنئة لماكرون

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أ ف ب)

هنأت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنجاح معسكره في انتخابات الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان).

وكتب شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية على تويتر : " المستشارة ميركل تهنئ، إيمانويل ماكرون، بالأغلبية البرلمانية الواضحة إلى مزيد من التعاون الجيد من أجل ألمانيا و فرنسا وأوروبا".

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3- جابريل: هناك فرصة لخروج بريطاني ناعم

وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل (أرشيفية)

ذكر وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل، أنه يرى أن هناك فرصا لبقاء بريطانيا في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، ولكنه ربط ذلك بشروط.

وقال جابريل في تصريحات خاصة لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية: "ربما يكون هناك فرصة حاليا لحدوث ما يسمى بالخروج الناعم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي". وأوضح أن ذلك يعني أن تظل بريطانيا فى السوق الأوروبية الداخلية ، وأضاف أن ذلك "يعني بالطبع أيضا حرية التنقل للعاملين".

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4- أمير الكويت: رأب الصدع الخليجي يكون بالحوار

أمير الكويت صباح الأحمد الصباح (أرشيفية)

أعرب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، عن أمله في تجاوز الأزمة الخليجية الأخيرة، وحل الخلافات التي وصفها بالمؤسفة ودعا إلى ضرورة رأب الصدع بالحوار.

وأعرب الصباح في خطاب بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان، ونقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عن أمله في مواجهة التطورات الأخيرة في "البيت الخليجي" في ظل ما يجمع دول مجلس التعاون وشعوبها من "روابط تاريخية راسخة وعلاقات أسرية حميمة ومصير واحد ومصالح مشتركة".

وقال الصباح إن ما تشهده دول مجلس التعاون الخليجي "تحتم علينا العمل وبكل الجهد للحفاظ على هذا الكيان الخليجي ليبقى متماسكا ومحققا لآمال وتطلعات أبنائه".

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5- صادق خان: حريق لندن كان يمكن تفاديه

عمدة لندن صادق خان (أ ف ب)

اعتبر رئيس بلدية لندن صادق خان، أن الحريق الذي أتى على برج جرينفيل السكني ويرجح أنه أسفر عن 58 قتيلاً كان "حادثًا يمكن تفاديه" تسببت به "اخطاء واهمال".

وكان خان يتحدث إثر صلاة أقيمت في كنيسة قريبة من البرج تكريما للضحايا. وقال عبر بي بي سي ان المأساة "حادثا كان يمكن تفاديه وكان ينبغي ألا يحصل"، مضيفا "هذه المأساة هي نتيجة أخطاء واهمال من جانب المسؤولين السياسيين وبلدية "الحي" والحكومة".

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6- يحيى رسول: نتقدم بحرص لتطهير الموصل القديمة

المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية العميد يحيى رسول (أرشيفية)

أفاد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية العميد يحيى رسول بان القوات العراقية تتقدم بحرص لكسر تنظيم داعش وتطهير المدينة القديمة في الموصل) 400كم شمالي بغداد(.

وقال رسول لتلفزيون "العراقية": "باشرنا اليوم بعملية تحرير ما تبقى من الموصل القديمة بمشاركة قوات مكافحة الإرهاب والجيش والشرطة الاتحادية بدعم من مروحيات الجيش وطيران القوة الجوية العراقية وطيران التحالف الدولي".

وأضاف أن "العملية تسير بدقة رغم قيام عناصر داعش بإعاقة تقدم القوات العراقية إلا أننا ماضون باتجاه تطهير المدينة القديمة".

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7- رئيس كولومبيا: 35 ألف دولار للمبلغين عن مرتكبي تفجير المركز التجاري

الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس (أرشيفية)

تعهد الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس بالقبض على مرتكبي حادث التفجير الذي وقع في مركز تجارى في العاصمة بوجوتا مؤخرا، وأسفر عن مصرع 3 أشخاص من بينهم شابة فرنسية.

ورصد الرئيس الكولومبي -حسبما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية- جائزة قدرها 35 ألف دولار تقريبا لكل من يقدم معلومات يمكن أن تؤدي إلى القبض على مرتكبي الحادث الذي وقع أمس السبت في قلب الضاحية التجارية لبوجوتا.

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8- شولتس: الفرصة سانحة ضد ميركل في الانتخابات البرلمانية

مارتن شولتس، زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي (أرشيفية)

أعرب مارتن شولتس، زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا ومنافس المستشارة أنجيلا ميركل على منصب المستشار، عن اعتقاده باستمرار توافر كل الفرص أمامه في الانتخابات البرلمانية في سبتمبر المقبل وذلك على الرغم من اعترافه بارتكاب أخطاء في الفترة الماضية.

وبمناسبة تقديم كتابه والذي يحمل عنوان " المهم بالنسبة لي"، قال منافس المستشارة أنجيلا ميركل على منصب المستشار في الانتخابات المقبلة إنه يعتقد أنه كان عليه الاهتمام بشكل أقوى بالشأن السياسي على المستوى الاتحادي خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت في بعض الولايات.

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9- الملك عبدالله: مستمرون في دعم المقدسيين

الملك الأردني عبدالله الثاني (أرشيفية)

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن الأردن سيستمر في بذل أقصى الجهود لدعم ثبات المقدسيين وصمودهم في المدينة المقدسة، ولتحقيق السلام الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه بعمان، وفدا ضم ممثلين عن أوقاف وكنائس القدس وشخصيات مقدسية بحضور الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري الملك للشئون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي للملك، على أن الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس أولوية ستظل المملكة توفر كل الإمكانات المتاحة لها.

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10 – كاسن: المصريون قادرون على التطوير

السفير البريطانيا في مصر جون كاسن (أرشيفية)

أكد جون كاسن، السفير البريطاني لدى مصر، أن المصريين قادرون على تطوير مشروعات تعمل على تقدم وتطور الدولة معربا عن أمله فى استثمار قدرة المصريين على التعليم خاصة وأن مصر دولة سيناهز عدد سكانها مائة وخمسين مليون نسمة عام 2050.

وقال كاسن، خلال حفل إفطار أقامه لمجموعة من رواد الأعمال عن حرصه والسفارة البريطانية على تكريم الشخصيات المصرية الملهمة في كافة مناحى الحياة، موضحًا أهمية العمل مع العلماء والمجتمع المدني سعيا لمصر جديدة.

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