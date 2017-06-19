العرب اليوم: قوات تركية في قطر وإيران تستهدف داعش

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

تأثرت الساحة العربية، اليوم الأحد، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها طرد البحرين لقوات قطرية وانفجار قوي يهز الموصل، إضافة إلى اطلاق إيران صواريخ ضد أهداف لداعش بسوريا.

1- صواريخ إيرانية تستهدف تنظيم داعش في سوريا

اطلاق إيران صواريخ على مواقع تنظيم داعش اليوم (أ ف ب)

أطلقت إيران صواريخ على قوات تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا ، وأرجعت ذلك إلى أنه انتقاما من الهجوم الذي نفذه التنظيم في قلب طهران واستهدف ضريح الخميني ومبنى البرلمان في السابع من يونيو الجاري.

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2- وصول أولى طلائع القوات التركية إلى الدوحة

أمير قطر يصافح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - أرشيفية (أ ف ب )

أكدت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية وصول أولى طلائع القوات التركية إلى الدوحة، للمشاركة في تمارين مشتركة ضمن الاتفاقيات المتبادلة بين قطر وتركيا.

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3- البحرين تطالب جنود قطريين متمركزين فيها بالمغادرة

العاهل البحريني في الرياض - أرشيفية (أ ف ب)

طالبت مملكة البحرين جنود قطريين متمركزين فيها في إطار خدمتهم في القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، المغادرة على خلفية الأزمة الدبلوماسية مع الدوحة، بحسب ما أفاد مصدر مطلع على القرار.

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4- التحالف يقصف سوق شعبي في صعدة

عناصر من القوات الحوثية تتأهب للجوم في صنعاء اليوم (أ ف ب)

أفاد مصدر طبي يمني بارتفاع حصيلة ضحايا القصف الذي استهدف سوقا شعبية بمحافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين إلى 25 قتيلاً وجريح واحد.

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5- انفجار منزل في الموصل القديمة

القوات العراقية تقوم بتمشيط مناطق بالموصل اليوم (أ ف ب)

أفادت مصادر أمنية عراقية بمقتل سبعة عناصر من الشرطة وإصابة 20 آخرين جراء انفجار منزل مفخخ في أحد أحياء الموصل القديمة.

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