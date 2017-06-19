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حول العالم في 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

01:00 ص الإثنين 19 يونيو 2017

اعداد - عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة العالمية، اليوم الأحد، العديد من الأحداث الهامة والتي كان أهمها تظاهرات في مدريد وحرائق في البرتغال، إضافة إلى فوز حزب ماكرون في الانتخابات التشريعية الفرنسية.

1- عشرات القتلى فى حرائق بالبرتغال

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أحد السكان المحليين يحاول إخماد حريق بوسط البرتغال اليوم (أ ف ب)

قال جورجي جوميز، المسؤول بوزارة الداخلية البرتغالية، إنه تم السيطرة على حرائق الغابات التي أودت بحياة العشرات بوسط البلاد في منطقتين من أصل أربع مناطق تضررت من الحرائق.

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2- حركة الرئيس ماكرون تحصد الأغلبية في الانتخابات التشريعية

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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس اليوم (أ ف ب )

حصلت حركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" وحلفاؤها على الغالبية المطلقة، بما بين 395 و425 مقعدا بالبرلمان من أصل 577، وذلك في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية، بحسب تقديرات معهد (إيلاب).

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3- روسيا تنتقد سياسة الولايات المتحدة الجديدة تجاه كوبا.

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وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف - أرشيفية (أ ف ب)

انتقدت الخارجية الروسية سياسة الولايات المتحدة الجديدة تجاه كوبا، واصفة تلك السياسة بأنها عودة إلى الحرب الباردة.

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4- مقتل 6 أشخاص بسبب الانهيارات الأرضية في شرق الهند

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هطول أمطار غزيرة في شمال شرق الهند اليوم (أ ف ب)

ذكرت تقارير إخبارية أن ستة أشخاص على الأقل قتلوا، عقب أن أدى هطول أمطار غزيرة لوقوع انهيارات أرضية في ولاية ميجالايا بشمال شرق الهند.

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5- آلاف المتظاهرين في مدريد للمطالبة باستقبال اللاجئين

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تظاهر آلاف الأشخاص في مدريد اليوم (أ ف ب)

تظاهر ألاف الأشخاص في مدريد لمطالبة الإسبانية باحترام التعهدات التي قطعتها أمام الاتحاد الأوروبي باستضافة 17 الف لاجئ، وهو رقم ما زالت بعيدة جدا عن بلوغه.

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مصراوي Masrawy

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