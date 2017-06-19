10 ساعات "تحريات" تقود المباحث لقاتل سائق ببولاق.. طعنة في القلب أنهت حياته

كتب - محمد شعبان:

في أقل من 10 ساعات، نجحت أجهزة الأمن بالجيزة في القبض على سائق؛ لاتهامه بقتل آخر إثر مشادة كلامية بينهما بمنطقة فيصل.

البداية كانت مع بلاغ تلقاه اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بنشوب مشاجرة ووجود قتيل بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وانتقل العميد عبد الحميد أبو موسى، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة،إلى محل البلاغ، وعُثر على جثة سائق يدعى الشيخ حسن يبلغ من العمر 30 عاما، به آثار طعنة نافذة بالقلب.

وتم تشكيل فريق بحث بقيادة العقيد طارق حمزة، مفتش القطاع، والمقدم هاني الحسيني، رئيس مباحث بولاق الدكرور؛ لكشف ملابسات الواقعة.

وتوصلت تحريات الرائد طارق مدحت، معاون مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى أنه عقب الإفطار، وقعت مشادة كلامية بين المجني عليه وسائق يبلغ من العمر 30 عاما؛ إثر حدوث احتكاك بسيط بين السيارتين، تطورت إلى مشاجرة، أخرج الأخير مطواة من طيات ملابسه، وسدد للأول طعنة نافذة بالقلب، ليسقط غارقا في دمائه، ثم استقل سيارته، ولاذ بالفرار.

وعقب جمع المعلومات ومناقشة شهود عيان، تم التوصل إلى أن المتهم يقيم بمنطقة ميت عقبة بالعجوزة، لكن المصادر السرية أكدت عدم تواجده بمقر سكنه عقب ارتكاب جريمته.

وفي تمام الخامسة فجرا، تمكن الرائد طارق مدحت والنقيب أيمن سكوري من ضبط المتهم داخل جراج بمنطقة الهرم، والسيارة التي كان يستقلها، حيث فوجئ برجال الشرطة يلقون القبض عليه .

تم اقتياد المتهم إلى ديوان القسم، وأقر بارتكاب الجريمة، مؤكدا صحة التحريات وأقوال الشهود، وحُرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداحلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.