مجلس النواب يحيل "طنطاوى" للجنة القيم.. وتكتل "25-30" يرد
مجلس النواب يحيل "طنطاوى" للجنة القيم.. وتكتل "25-30" يرد
02:50 ص الإثنين 19 يونيو 2017
كتب - أحمد علي:
قال النائب أحمد الشرقاوي، المتحدث باسم تكتل "٢٥-٣٠" بمجلس النواب، إن إحالة النائب أحمد طنطاوى للجنة القيم، "شرف له وللتكتل الذي ينتمى إليه ولأي نائب آخر، نظرًا لأنه سيتم التحقيق معه، بمناسبة دفاعه عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير".
وكانت هيئة مكتب مجلس النواب أحالت النائب أحمد طنطاوي إلى لجنة القيم بالبرلمان.
وأضاف "الشرقاوي"، في تصريح له، الأحد: أن "النائب أحمد طنطاوي لم يرتكب جريمة حين دافع هو وزملاؤه من النواب عن مصرية الجزيرتين، حيث لا توجد مخالفة برلمانية في مناقشته الاتفاقية، خاصة وأن لكل نائب حصانة موضوعية أقرتها اللائحة الداخلية للمجلس في إبداء رأيه بكل حرية تحت القبة، في إطار الدستور والقانون"، مؤكدًا أن "طنطاوي" لم يصدر عنه ثمة عبارات تشكل أي إهانة لأحد.
وبشأن الدفاع عن "طنطاوي"، قال المتحدث باسم التكتل، إن هناك العديد من نواب البرلمان على استعداد حضور التحقيق معه، للدفاع عن موقفه الذي لا نراه إلا موقفا مدافعًا عن حرية إبداء الرأي، وكذلك عن حقه كنائب له الحصانة الموضوعية مثله كباقي نواب البرلمان.
ولفت الشرقاوي إلى أن التكتل على استعداد أن يتحمل أكثر من ذلك، في سبيل إبداء آرائه الحرة تحت القبة طبقا للدستور والقانون.
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