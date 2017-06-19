"مكى وبدرخان والشبراوي" يفوزون بجائزة النيل
"مكى وبدرخان والشبراوي" يفوزون بجائزة النيل
01:05 ص الإثنين 19 يونيو 2017
حلمى النمنم وزير الثقافة
كتبت- نسمة فرج:
اعتمد الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة، مساء أمس الأحد، أسماء الفائزين بجائزة النيل، وذلك خلال اجتماع أعضاء المجلس الأعلى للثقافة، لإعلان أسماء الفائزين بجوائز الدولة المصرية لعام 2016.
وفاز الراحل الطاهر مكي بجائزة النيل في الآداب، بينما فاز المخرج علي بدرخان بجائزة الفنون، وكانت العلوم الإجتماعية من نصيب الدكتور صبري الشبرواى.
يذكر أن جائزة النيل ارتفعت قيمتها إلى 500 ألف جنيه بدلا من 400 ألف.
وتوافد أعضاء المجلس الأعلى للثقافة، وشخصيات عامة إلى مقر دار الأوبرا لحضور حفل إعلان المرشحين لنيل الجائزة، أبرزهم: السفيرة مشيرة خطاب، مرشحة مصر لليونسكو، الدكتور علي الدين هلال، وزير الشباب الأسبق، وزير الثقافة الأسبق، الناقد الكبير الدكتور جابر عصفور، والدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار السابق، والكاتب الكبير محمد سلماوي، رئيس اتحاد كتاب مصر، والدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية، الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد، والدكتور علاء عبد الهادى، رئيس اتحاد الكتاب، وحمدي أبو المعاطى، نقيب التشكيلين، وليلى تكلا، وراجح داوود، سعد الدين الهلالي، فتحي أبو عيانة، نبيل عبد الفتاح، مراد وهبة، صلاح عيسى.
يذكر أن وزارة الثقافة المصرية ممثلة في المجلس الأعلى للثقافة تقدم جوائز مالية سنوية للمبدعين وهي جائزة النيل، جائزة التفوق، جائزة الدولة التقديرية، جائزة الدولة التشجيعية.
وأنشأت الدولة جوائز للمبدعين والباحثين في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بموجب قانون رقم (37) منذ عام 1958- والخاص بجوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب، وقد أضيفت إلى تلك الجائزتين جائزتان جديدتان وهما جائزة النيل وجائزة الدولة للتفوق.
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