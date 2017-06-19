أخبار عاجلة

رسميًا.. بيريز مستمر في رئاسة ريال مدريد حتى عام 2021 -
حكام مباراة الوداد المغربي يتدربون مع لاعبي الأهلي -
رسالة الأهلي من المغرب.. إصابة ربيعة وفقرة لركلات الترجيح في المران -
هيئة علماء المسلمين تندد بتطاول الإعلام القطري على أعضائها -
10 تصريحات × 24 ساعة -
العرب اليوم: قوات تركية في قطر وإيران تستهدف داعش -
حول العالم في 24 ساعة -
اليوم.. الحكم في إعادة محاكمة الضابط المتهم بقتل "شيماء الصباغ" -
10 ساعات "تحريات" تقود المباحث لقاتل سائق ببولاق.. طعنة في القلب أنهت حياته -
مجلس النواب يحيل "طنطاوى" للجنة القيم.. وتكتل "25-30" يرد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

مجلس النواب يُحيل النائب أحمد طنطاوي إلى لجنة القيم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مجلس النواب يُحيل النائب أحمد طنطاوي إلى لجنة القيم

12:41 ص الإثنين 19 يونيو 2017

مجلس النواب يُحيل النائب أحمد طنطاوي إلى لجنة القيم

النائب أحمد الطنطاوي

كتب- أحمد علي:

قررت هيئة مكتب مجلس النواب، إحالة النائب أحمد الطنطاوي، عضو تكتل "25-30" إلى لجنة القيم، لعدم امتثاله أمام مكتب المجلس، بالرغم من إخطاره بالحضور مرتين.

وكشف بيان صادر المجلس، أن إحالته إلى لجنة القيم جاءت لسماع أقواله وتحقيق أوجه دفاعه فيما هو منسوب إليه بمذكرة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والأسطوانات المدمجة المرفقة بها، وبالمذكرة الواردة إلى المجلس من رئيس مجلس إدارة الجمعية الجغرافية المصرية، لما وجهه إليه النائب أثناء اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية يوم الثلاثاء 13 يونيو.

كان الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، أعلن أنه أحال مذكرة بواقعة إلقاء النائب احمد طنطاوى عضو تكتل 25-30، الميكروفون على الأرض، إلى هيئة مكتب اللجنة.

جاء ذلك خلال الجلسه الرابعة الأسبوع الماضي، للجنة التشريعية بمجلس النواب لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين والسعودية.

مصراوي| تابعونا في صفحة متخصصة تواكب شهر رمضان بتغطية خاصة

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الحكومة تتعهد لـ

    تتعهد لـ"النواب" بصرف علاوة الغلاء الاستثنائية

    أخبار
  • السيسي يصدق على تعديل قانون

    يصدق على تعديل قانون "مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات"

    أخبار
  • ​السيسي يصدر قانونًا بتعديل بعض أحكام السجل التجاري

    ​السيسي يصدر قانونًا بتعديل بعض أحكام السجل التجاري

    أخبار

  • "اتصالات النواب" تناقش الخدمة السيئة للمحمول الثلاثاء المقبل

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • ​السيسي يدعو 28 مواطنًا للإفطار معه في استراحته اليوم

    ​السيسي يدعو 28 مواطنًا للإفطار معه في استراحته اليومأخبار

  • قطر: بإمكاننا قطع الغاز عن الإمارات لكنهم أشقائنا

    قطر: بإمكاننا قطع الغاز عن الإمارات لكنهم أشقائناأخبار

  • شيفرولية تعلن عن تخفيض 30 ألف جنيه على سيارتها كروز 2017

    شيفرولية تعلن عن تخفيض 30 ألف جنيه على سيارتها كروز 2017سيارات

  • الحكومة ترد على رافضي

    الحكومة ترد على رافضي "تيران وصنافير" بمنشورات عبر "فيسبوك"- صورأخبار

  • أحد المشاركين في إفطار الرئيس: تناولنا فراخ وكفتة وسلطات

    أحد المشاركين في إفطار الرئيس: تناولنا فراخ وكفتة وسلطاتأخبار

  • كل ما تريد أن تعرفه عن عملة

    كل ما تريد أن تعرفه عن عملة "بيتكوين"؟أخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
​سفير بريطانيا بالقاهرة يؤكد أهمية استثمار مصر في التعليم

​سفير بريطانيا بالقاهرة يؤكد أهمية استثمار مصر في التعليم

فيديو| سفيرنا لدى بريطانيا: 6 مصريين لقوا مصرعهم في حريق برج لندن

فيديو| سفيرنا لدى بريطانيا: 6 مصريين لقوا مصرعهم في حريق برج لندن

ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباراتي إنبي والاتحاد والمقاولون ووادي دجلة مع ك. أحمد الشناوي

ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباراتي إنبي والاتحاد والمقاولون ووادي دجلة مع ك. أحمد الشناوي

الزمالك يهدي سفير مصر بالجزائر درع وقميص النادي

الزمالك يهدي سفير مصر بالجزائر درع وقميص النادي