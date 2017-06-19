مجلس النواب يُحيل النائب أحمد طنطاوي إلى لجنة القيم

كتب- أحمد علي:

قررت هيئة مكتب مجلس النواب، إحالة النائب أحمد الطنطاوي، عضو تكتل "25-30" إلى لجنة القيم، لعدم امتثاله أمام مكتب المجلس، بالرغم من إخطاره بالحضور مرتين.

وكشف بيان صادر المجلس، أن إحالته إلى لجنة القيم جاءت لسماع أقواله وتحقيق أوجه دفاعه فيما هو منسوب إليه بمذكرة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والأسطوانات المدمجة المرفقة بها، وبالمذكرة الواردة إلى المجلس من رئيس مجلس إدارة الجمعية الجغرافية المصرية، لما وجهه إليه النائب أثناء اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية يوم الثلاثاء 13 يونيو.

كان الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، أعلن أنه أحال مذكرة بواقعة إلقاء النائب احمد طنطاوى عضو تكتل 25-30، الميكروفون على الأرض، إلى هيئة مكتب اللجنة.

جاء ذلك خلال الجلسه الرابعة الأسبوع الماضي، للجنة التشريعية بمجلس النواب لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

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