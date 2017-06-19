شيخ الأزهر يشيد بجهود وزارة التنمية المحلية في إحداث نقلة في المحافظات
شيخ الأزهر يشيد بجهود وزارة التنمية المحلية في إحداث نقلة في المحافظات
12:25 ص الإثنين 19 يونيو 2017
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كتب ــ محمود مصطفى:
استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أمس الأحد، الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، بمقر مكتبه بالمشيخة.
وقال الطيب، إن وزارة التنمية المحلية دورها مهم وحيوي وتبذل جهودًا كبيرة من أجل إحداث نقلة نوعية بالمحافظات على مستوى الجمهورية، وتقع عليها مسؤولية كبيرة تجاه تطوير القرى والنجوع، مشيدًا بالآليات المستحدثة والخطط الجديدة للنهوض بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مضيفًا أن بيت الزكاة والصدقات المصري على استعداد لمزيد من المساهمات في هذا المجال.
من جانبه، أعرب الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، عن تقديره واعتزازه بالأزهر الشريف والدور الذي يقوم به الإمام الأكبر في نشر صحيح الدين ومواجهة الفكر المتطرف، وكذلك الخطوات الملموسة في نشر رسالة السلام والتأكيد عليها في كل المحافل الدولية.
وأشاد وزير التنمية المحلية، بأداء بيت الزكاة والصدقات المصري الذي يرأس الإمام الأكبر مجلس أمنائه، آملا أن يكون هناك تعاون وتواصل مستمر بين الأزهر وبيت الزكاة المصري من جهة وبين وزارة التنمية المحلية من جهة أخرى في مجال دعم مشروعات العدالة الاجتماعية.
واتفق الوزير مع الإمام الأكبر على أن تكون مسابقات القرآن والإنشاد الديني التي تجريها الوزارة تحت إشراف الأزهر الشريف.
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