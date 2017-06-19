​سفير بريطانيا بالقاهرة يؤكد أهمية استثمار مصر في التعليم

القاهرة- (أ ش أ:

أكد جون كاسن، السفير البريطاني لدى مصر، أن المصريين قادرون على تطوير مشروعات تعمل على تقدم وتطور الدولة معربا عن أمله فى استثمار قدرة المصريين على التعليم خاصة وأن مصر دولة سيناهز عدد سكانها مائة وخمسين مليون نسمة عام 2050.

وقال كاسن، خلال حفل إفطار أقامه اليوم لمجموعة من رواد الأعمال عن حرصه والسفارة البريطانية على تكريم الشخصيات المصرية الملهمة في كافة مناحى الحياة، موضحًا أهمية العمل مع العلماء والمجتمع المدني سعيا لمصر جديدة.

وقال جون كاسن، إن مصر بلد غني بالموهوبين والملهمين، مشيرًا إلى أن عمله كسفير لبلاده يمتد ليس فقط أنه يشمل على مقابلات رسمية حكومية بل كذلك النماذج والشخصيات الأخرى الملهمة في مختلف المجالات.

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