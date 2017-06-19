أخبار عاجلة

رسميًا.. بيريز مستمر في رئاسة ريال مدريد حتى عام 2021 -
حكام مباراة الوداد المغربي يتدربون مع لاعبي الأهلي -
رسالة الأهلي من المغرب.. إصابة ربيعة وفقرة لركلات الترجيح في المران -
هيئة علماء المسلمين تندد بتطاول الإعلام القطري على أعضائها -
10 تصريحات × 24 ساعة -
العرب اليوم: قوات تركية في قطر وإيران تستهدف داعش -
حول العالم في 24 ساعة -
اليوم.. الحكم في إعادة محاكمة الضابط المتهم بقتل "شيماء الصباغ" -
10 ساعات "تحريات" تقود المباحث لقاتل سائق ببولاق.. طعنة في القلب أنهت حياته -
مجلس النواب يحيل "طنطاوى" للجنة القيم.. وتكتل "25-30" يرد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

​سفير بريطانيا بالقاهرة يؤكد أهمية استثمار مصر في التعليم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

​سفير بريطانيا بالقاهرة يؤكد أهمية استثمار في التعليم

11:15 م الأحد 18 يونيو 2017

​سفير بريطانيا بالقاهرة يؤكد أهمية استثمار مصر في التعليم

جون كاسن السفير البريطاني لدى مصر

القاهرة- (أ ش أ:

أكد جون كاسن، السفير البريطاني لدى مصر، أن المصريين قادرون على تطوير مشروعات تعمل على تقدم وتطور الدولة معربا عن أمله فى استثمار قدرة المصريين على التعليم خاصة وأن مصر دولة سيناهز عدد سكانها مائة وخمسين مليون نسمة عام 2050.

وقال كاسن، خلال حفل إفطار أقامه اليوم لمجموعة من رواد الأعمال عن حرصه والسفارة البريطانية على تكريم الشخصيات المصرية الملهمة في كافة مناحى الحياة، موضحًا أهمية العمل مع العلماء والمجتمع المدني سعيا لمصر جديدة.

وقال جون كاسن، إن مصر بلد غني بالموهوبين والملهمين، مشيرًا إلى أن عمله كسفير لبلاده يمتد ليس فقط أنه يشمل على مقابلات رسمية حكومية بل كذلك النماذج والشخصيات الأخرى الملهمة في مختلف المجالات.

مصراوي| تابعونا في صفحة متخصصة تواكب شهر رمضان بتغطية خاصة

هذا المحتوى من

be153a3f2f.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • صفحات الغش تتداول أجزاء من امتحاني الكيمياء وعلم النفس.. والتعليم ترد

    صفحات الغش تتداول أجزاء من امتحاني الكيمياء وعلم النفس.. والتعليم ترد

    أخبار
  • طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الكيمياء وعلم النفس.. والتعليم:

    طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الكيمياء وعلم النفس.. والتعليم:

    أخبار
  • غادة والي لـ مصراوي: الاستثمار في التعليم هو الأفضل لمصر

    غادة والي لـ مصراوي: الاستثمار في التعليم هو الأفضل لمصر

    أخبار
  • وفد برلماني رفيع يتجه لواشنطن لبحث إعلان

    وفد برلماني رفيع يتجه لواشنطن لبحث إعلان "الإخوان" جماعة إرهابية

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • مصدر أمني: كاميرات المراقبة رصدت مشتبها به في

    مصدر أمني: كاميرات المراقبة رصدت مشتبها به في "انفجار الأوتوستراد"أخبار

  • الحكومة ترد على رافضي

    ترد على رافضي "تيران وصنافير" بمنشورات عبر "فيسبوك"- صورأخبار

  • "الثانوية العامة": ضبط طلاب نشروا امتحاني الكيمياء وعلم النفس علىأخبار

  • 33 صورة ترصد استياء وغضب طلاب الثانوية من امتحاني علم النفس والكيمياء

    33 صورة ترصد استياء وغضب طلاب الثانوية من امتحاني علم النفس والكيمياءأخبار

  • بالفيديو- مصارع ثيران يلقى حتفه بطعنة مفاجئة من ثور

    - مصارع ثيران يلقى حتفه بطعنة مفاجئة من ثورهو وهي

  • رجل غامض وريموت كنترول وتحذير مسبق.. كيف حدث

    رجل غامض وريموت كنترول وتحذير مسبق.. كيف حدث "انفجار الأوتوستراد"أخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
​سفير بريطانيا بالقاهرة يؤكد أهمية استثمار مصر في التعليم

​سفير بريطانيا بالقاهرة يؤكد أهمية استثمار مصر في التعليم

فيديو| سفيرنا لدى بريطانيا: 6 مصريين لقوا مصرعهم في حريق برج لندن

فيديو| سفيرنا لدى بريطانيا: 6 مصريين لقوا مصرعهم في حريق برج لندن

بالفيديو.. ميدو: مواجهة المقاولون بالناشئين ليس «شجاعة» مني

بالفيديو.. ميدو: مواجهة المقاولون بالناشئين ليس «شجاعة» مني

بالفيديو.. عودة: «الرعونة» أبعدت المقاولون عن مقدمة الدوري

بالفيديو.. عودة: «الرعونة» أبعدت المقاولون عن مقدمة الدوري