رفع حالة الطوارئ في أسوان استعدادًا لعيد الفطر

أسوان - إيهاب عمران:

أعلن اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، اليوم الأحد، رفع حالة الطوارئ بمختلف الإدارات والمديريات والمواقع الخدمية، استعدادًا لعيد الفطر المبارك.

وكلف المحافظ المسؤولين ورؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة والتنسيق مع غرفة العمليات بالمحافظة لتوفير الخدمات وانتظام سير العمل طوال أيام العيد بمختلف المواقع الخدمية والمرافق العامة على مستوى الوحدات المحلية، مع إيجاد الحلول الفورية لأي مشكلات أو عقبات تعيق منظومة العمل بها، فضلاً عن إعداد تقرير يومي بذلك من أجل متابعة وتلبية كل مطالب المواطنين.

وطالب المحافظ رؤساء المدن والمراكز بضرورة تشكيل غرفة عمليات بكل مركز ومدينة لزيادة المتابعة المستمرة لتوفير مطالب واحتياجات المواطنين خلال أيام العيد مع التأكيد على تشكيل فرق للطوارئ بمرافق المياه والكهرباء والصرف الصحي، بالإضافة إلى التنسيق مع الأوقاف والأمن لتحديد أماكن ساحات صلاة العيد مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لرفع مستوى النظافة وإزالة التعديات والإشغالات من مختلف الشوارع والأحياء السكنية وكل أماكن التجمعات والحدائق العامة للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي الذي يليق بمكانة أسوان السياحية خلال عيد الفطر المبارك.

وطالب حجازي بتكثيف ومضاعفة العمل بمشروع النقل الداخلي لتوفير وسائل المواصلات المناسبة لنقل واستيعاب المواطنين أثناء تجولهم وانتقالهم خلال أيام العيد، إلى جانب تشديد الرقابة على العائمات في مجرى نهر النيل، والتأكد من صلاحيتها الفنية وتوفيرها لكل احتياطات الأمن والسلامة الكافية ضد الحرائق وغيرها من الحوادث الطارئة.

وفي نفس السياق، أعطى حجازي توجيهاته لمدير عام التموين بضرورة متابعة عمل المخابز البلدية وأيضًا المطاحن والتأكد من توفيرها للدقيق بكميات مناسبة مع ضرورة تشديد الرقابة وحملات التفتيش في جميع المخابز للعمل على توفير الخبز بالمواصفات المطلوبة وبكميات كافية للجمهور، بالإضافة إلى تكثيف المرور على المحال العامة والمجمعات الاستهلاكية والأسواق للتأكد من تواجد السلع الضرورية بأسعار مناسبة بجانب التأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.​