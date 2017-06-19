فيديو| سفيرنا لدى بريطانيا: 6 مصريين لقوا مصرعهم في حريق برج لندن

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قال ناصر كامل، سفير مصر في بريطانيا، إن 6 مصريين لقوا مصرعهم في حريق ناصر كامل، من بينهم المصرية رانيا إبراهيم.

وأضاف «كامل»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «ما وراء الأحداث» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن المسئولين البريطانيين في حالة ارتباك؛ بسبب أعداد المفقودين، وعدم توافر أي معلومات لديهم عن قاطني البرج، الذي شب فيه الحريق.

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وطالب المصريين المقيمين في البرج بالتوجه إلى القنصلية؛ لحصر أعدادهم، والتعرف على محتوياتهم الشخصية من الحريق، لافتا إلى أن عدد قاطني البرج 600 مواطن.