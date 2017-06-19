فيديو| خبير أمني يطالب البرلمان بإقرار قانون الإجراءات الجنائية

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قال اللواء فاروق المقرحي الخبير الأمني إنه ينبغي على مجلس النواب سرعة إقرار قانون الإجراءات الجنائية لمواجهة العناصر الإرهابية والحد من عملياتهم، مؤكدًا أن تفعيل قانون الطوارئ مرتبط بوجود محكمة أمن دولة للأمور المستجلة.

وقال المقرحي في مداخلة هاتفية أمس الأحد ببرنامج «انفراد» الذي يذاع على فضائية «العاصمة» إن عناصر الجماعات الإرهابية ليسوا مسلمين ولا مصريين، يعيشون بيننا كسكان مثل باقي المصريين ولكنهم في الحقيقية ينفذون أجندات خارجية وداخلية تخص بعض قياداتهم الموجودين داخل السجون.

وذكر المقرحي أن شهداء الأتوستراد الذين لقوا مصرعهم أمس كانوا يوزعون «السحور» على زملائهم ولكن الأيدي الآثمة لا تفرق بين مسلم ومسيحي.

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