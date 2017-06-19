أخبار عاجلة

بكري: «المجلس العسكري ضغط عليا عشان أترشح للرئاسة.. لكني رفضت» -
رسالة الأهلي من المغرب.. إصابة ربيعة وفقرة لركلات الترجيح في المران -
هيئة علماء المسلمين تندد بتطاول الإعلام القطري على أعضائها -
10 تصريحات × 24 ساعة -
العرب اليوم: قوات تركية في قطر وإيران تستهدف داعش -
حول العالم في 24 ساعة -
اليوم.. الحكم في إعادة محاكمة الضابط المتهم بقتل "شيماء الصباغ" -
10 ساعات "تحريات" تقود المباحث لقاتل سائق ببولاق.. طعنة في القلب أنهت حياته -
مجلس النواب يحيل "طنطاوى" للجنة القيم.. وتكتل "25-30" يرد -
"مكى وبدرخان والشبراوي" يفوزون بجائزة النيل​ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو| خبير أمني يطالب البرلمان بإقرار قانون الإجراءات الجنائية

Google+ Print
فيديو| خبير أمني يطالب البرلمان بإقرار قانون الإجراءات الجنائية فيديو| خبير أمني يطالب البرلمان بإقرار قانون الإجراءات الجنائية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال اللواء فاروق المقرحي الخبير الأمني إنه ينبغي على مجلس النواب سرعة إقرار قانون الإجراءات الجنائية لمواجهة العناصر الإرهابية والحد من عملياتهم، مؤكدًا أن تفعيل قانون الطوارئ مرتبط بوجود محكمة أمن دولة للأمور المستجلة.

وقال المقرحي في مداخلة هاتفية أمس الأحد ببرنامج «انفراد» الذي يذاع على فضائية «العاصمة» إن عناصر الجماعات الإرهابية ليسوا مسلمين ولا مصريين، يعيشون بيننا كسكان مثل باقي المصريين ولكنهم في الحقيقية ينفذون أجندات خارجية وداخلية تخص بعض قياداتهم الموجودين داخل السجون.

وذكر المقرحي أن شهداء الأتوستراد الذين لقوا مصرعهم أمس كانوا يوزعون «السحور» على زملائهم ولكن الأيدي الآثمة لا تفرق بين مسلم ومسيحي.

شاهد أيضا

وتبنت حركة حسم الإرهابية عملية تفجير سيارة أمنية في المعادي جنوبي القاهرة ما أسفر عن مقتل ضابط شرطة وإصابة آخر و3 مجندين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| سفيرنا لدى بريطانيا: 6 مصريين لقوا مصرعهم في حريق برج لندن

فيديو| سفيرنا لدى بريطانيا: 6 مصريين لقوا مصرعهم في حريق برج لندن

فيديو| خبير أمني يطالب البرلمان بإقرار قانون الإجراءات الجنائية

فيديو| خبير أمني يطالب البرلمان بإقرار قانون الإجراءات الجنائية

بالفيديو.. ميدو: مواجهة المقاولون بالناشئين ليس «شجاعة» مني

بالفيديو.. ميدو: مواجهة المقاولون بالناشئين ليس «شجاعة» مني

بالفيديو.. عودة: «الرعونة» أبعدت المقاولون عن مقدمة الدوري

بالفيديو.. عودة: «الرعونة» أبعدت المقاولون عن مقدمة الدوري