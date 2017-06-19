مجدي عبد الغني عن «الـ 25 لاعب»: «لو الأندية اعترضت كلامنا اللي هيمشي»

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قال مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن المجلس الحالي للجبلاية نجح في الوصول إلى مبلغ جيد في بيع حقوق بث الدوري الممتاز.

وأوضح «عبد الغني»، خلال تصريحاته لقناة dmc sports، أن فتح باب القيد للموسم الجديد، لن يحدث قبل نهاية الموسم الحالي بالكامل، مشيرًا إلى أن قرار قيد 25 لاعب فقط حق أصيل لاتحاد الكرة، معلقًا، «حتى لو اعترضت الأندية، كلام اتحاد الكرة هو اللي هيمشي».

وشدد «البلدوزر»، على أن اللاعب الذي سيقوم بالتوقيع لناديين في نفس الوقت، سيتم إيقافه فترة تتراوح ما بين 6 أشهر، أو سنة.