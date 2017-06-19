بالفيديو.. ميدو: مواجهة المقاولون بالناشئين ليس «شجاعة» مني

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قال أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق وادي دجلة، إنه لا يعتبر قرار إشراكه لـ7 ناشئين في مواجهة المقاولون العرب، شجاعة منه، موضحًا أنها استراتيجية النادي التي يسعى لتنفيذها.

وأضاف «ميدو»، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة ON sport، أنه سعيد بالأداء الجيد الذي قدمه اللاعبين الصغار، مشيرًا إلى أنهم خلقوا فرص تهديفية عديدة لكنها لم تنته بأهداف بسبب قلة الخبرة التي توقعها قبل المباراة.

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وتغلب فريق المقاولون العرب على نظيره وادي دجلة، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد «عثمان أحمد عثمان»، في إطار مباريات الأسبوع الـ31 من الدوري المصري الممتاز.



