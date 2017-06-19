بالفيديو.. عودة: «الرعونة» أبعدت المقاولون عن مقدمة الدوري

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قال محمد عودة، المدير الفني للمقاولون العرب، إن فريقه كان قادرًا على احتلال مركز متقدم بجدول الدوري هذا الموسم، لولا الرعونة التي أثرت على لاعبيه، في مباريات كثيرة.

وأضاف «عودة»، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة ON sport، أن قرار أحمد حسام ميدو، المدير الفني لوادي دجلة، باشراك عدد من اللاعبين الصاعدين في مواجهة الفريقين، تسبت في مشكلة للذئاب، خاصة أن اللاعبين الصغار كانوا يسعون لاثبات أنفسهم، معلقًا: «تعبونا».

وتغلب المقاولون العرب على نظيره وادي دجلة، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد «عثمان أحمد عثمان»، في إطار مباريات الأسبوع الـ31 من الدوري المصري الممتاز.

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