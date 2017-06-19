بالفيديو.. سليمان عن قائمة الـ 25 لاعبًا: مفيدة للمنتخب وعمرو جمال

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علق أحمد سليمان، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني السابق، على قرار اتحاد الكرة، بقيد 25 لاعبا في كل ناد بدءًا من الموسم الجديد، مؤكدًا أنه مفيدًا للمنتخب الوطني أكثر من الأندية.

وأضاف «سليمان»، خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لقناة dmc sports، أن القرار سيقلل من من أزمة عدم مشاركة بعض اللاعبين الجيدين في المباريات بسبب وجود عدد كبير من اللاعبين في القائمة، مشيرًا إلى أن عمرو جمال، مهاجم النادي الأهلي، على سبيل المثال لا يجد الوقت الكافي للعب بسبب وجود أكثر من لاعب في مركزه ضمن صفوف الفريق.