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بالفيديو.. سليمان عن قائمة الـ 25 لاعبًا: مفيدة للمنتخب وعمرو جمال

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بالفيديو.. سليمان عن قائمة الـ 25 لاعبًا: مفيدة للمنتخب وعمرو جمال بالفيديو.. سليمان عن قائمة الـ 25 لاعبًا: مفيدة للمنتخب وعمرو جمال

التحرير

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علق أحمد سليمان، مدرب حراس مرمى الوطني السابق، على قرار اتحاد الكرة، بقيد 25 لاعبا في كل ناد بدءًا من الموسم الجديد، مؤكدًا أنه مفيدًا للمنتخب الوطني أكثر من الأندية.

وأضاف «سليمان»، خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لقناة sports، أن القرار سيقلل من من أزمة عدم مشاركة بعض اللاعبين الجيدين في المباريات بسبب وجود عدد كبير من اللاعبين في القائمة، مشيرًا إلى أن عمرو جمال، مهاجم النادي الأهلي، على سبيل المثال لا يجد الوقت الكافي للعب بسبب وجود أكثر من لاعب في مركزه ضمن صفوف الفريق.

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التحرير

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