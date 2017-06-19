بالفيديو.. رامي صبري: سنلعب المباريات القادمة للمتعة

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قال رامي صبري، قائد إنبي، إن فريقه أغلق مفاتيح لعب الاتحاد السكندري، خلال مواجهة الفريقين، مشيرًا إلى أن هدف عمرو مرعي فتح المساحات بشكل أكبر.

وأضاف «صبري»، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة ON sport، أن الفريق البترولي سيلعب مبارياته المتبقية ببطولة الدوري للمتعة، لابتعاده عن المنافسة على المربع الذهبي، مؤكدًا أن مواجهة الأهلي سيكون لها حسابات خاصة.

وتغلب إنبي على الاتحاد السكندري، بثلاثة أهداف نظيفة، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الممتاز.