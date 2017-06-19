فيديو| مشاركة في إفطار الرئيس: «نسي ياكل ويشرب عشان يسمعنا»

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قالت سناء محمد، إحدى المشاركات في حفل إفطار مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، إنها لم تتخيل أن تقابل الرئيس وتفطر على مائدة واحدة معه، مضيفة: «لم أتخيل أن أكون معزومة على الفطار مع الرئيس وأقابله وجهًا لوجه».

وأضافت «سناء»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، الذي يعرض على قناة Ten، تقديم الإعلامي عمرو عبدالحميد، «إحنا شعرنا أثناء الجلوس مع السيسي، أنه حامي مصر وبيحمينا، وفيه إنكاره للذات لأقصى درجة، وكل ما نقوله إحنا معاك يقولنا إنتم لازم تكونوا مع البلد».

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وتابعت: «أكلنا فراخ مشوية وكفته مشوية، والراجل ماكلش قد ما كان منتبه لينا وبيسمعنا، وكل شوية نقول له يا ريس كل وافطر، ونسي أكله وشربه وصيامه عشان عايز يسمعنا».