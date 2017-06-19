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إحالة النائب أحمد طنطاوي إلى لجنة القيم بالبرلمان

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إحالة النائب أحمد طنطاوي إلى لجنة القيم بالبرلمان إحالة النائب أحمد طنطاوي إلى لجنة القيم بالبرلمان

التحرير

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أحال مكتب مجلس النواب النائب أحمد طنطاوي إلى لجنة القيم للتحقيق معه في التجاوزات والاتهامات المنسوبة إليه خلال جلسة مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية

وقال مكتب مجلس النواب في بيان له اليوم الاثنين: "انتهى مكتب المجلس يوم الأحد 18/6/2017 فى ضوء عدم امتثال النائب أحمد طنطاوى بالحضور أمام مكتب المجلس رغم إخطاره بالحضور مرتين، إلى إحالته إلى لجنة القيم لسماع أقواله وتحقيق أوجه دفاعه فيما هو منسوب إليه بمذكرة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والأسطوانات المدمجة المرفقة بها، وبالمذكرة الواردة إلى المجلس من رئيس مجلس إدارة الجمعية الجغرافية المصرية، لما وجهه إليه النائب أثناء اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية يوم الثلاثاء 13/6/2017".

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واشتعلت قاعة مجلس النواب خلال جلسة مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود، مما أفقد الدكتور على عبدالعال السيطرة على القاعة.

واعترض الطنطاوي على حديث حديث الدكتور سعيد الحسينى رئيس الجمعية الجغرافية المصرية خلال حضوره الجلسة - ممن أيدوا اتفاقية ترسيم الحدود- وقال رئيس مجلس النواب إن النائب أقدم على تكسير ميكرفونات القاعة ويستحق إسقاط العضوية لأن ما فعله هو إتلاف للمال العام وكسر الميكروفون يعتبر جناية، وهو ما حاول الطناطاوي نفيه في تصريحات إعلامية.

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التحرير

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