فيديو| لجنة شئون الأحزاب: حل الأحزاب الدينية قريبًا

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قال المستشار عادل الشوربجي، رئيس لجنة شئون الأحزاب، إن اللجنة أحالت منذ فترة أوراق عدد من الأحزاب الدينيةK والتي وردت إلى اللجنة شكاوى بخصوصها إلى النائب العام، لكنه لم يصدر حتى اليوم رد؛ لأن تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مستمرة حتى الآن.

وأوضح الشوربجي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية «عزة مصطفى» في برنامج «استوديو البلد» على فضائية «صدى البلد»، أمس الأحد، أن أحد أعضاء حزب البناء والتنمية، فاز بمنصب رئيس الحزب، وهو من الهاربين إلى قطر، ما يستوجب إيقاف هذا الحزب عن العمل وفقًا للإجراءات القانونية.

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ولفت إلى أنه حال ثبوت إنشاء حزب على أساس ديني، سيتم حله، ولا علاقة لحكم الحل بالأعضاء المنضمين للحزب، مشيرًا إلى صدور قرار بحل الأحزاب التى تقوم على أساس ديني قريبًا، بمجرد صدور تقرير النيابة العامة.