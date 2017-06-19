المكسيك تعادل رقم البرازيل.. ونحس رونالدو| أرقام من كأس القارات

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انتهت اليوم باقي مباريات الجولة الأولى، من دور المجموعات، لبطولة كأس القارات، والتي تستضيفها روسيا بمشاركة 8 منتخبات مقسمين على مجموعتين.

وفي مباريات اليوم تعادل المنتخب البرتغالي مع نظيره المكسيكي، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب کازان أرينا، فيما حققت تشيلي فوزا هامًا على الكاميرون بهدفين نظيفين على ملعب أرينا بالتيكا.

نستعرض أبرز الأرقام من مباريات اليوم، وفقا لموقع «Opta» المتخصص في الإحصائيات:-

- عادل منتخب المكسيك في مباراته أمام البرتغال، رقم البرازيل كأكثر منتخب مشاركة في كأس القارات بعدد 7 مشاركات.

- كريستيانو رونالدو أكد على أنه هو الهداف التاريخي لريال مدريد (406) ومنتخب البرتغال (73).

- كريستيانو رونالدو اشترك بـ14 هدف في مبارياته الـ7 الأخيرة مع منتخب البرتغال (سجل 12 وصنع 2).

- منتخب المكسيك سجل هدفا واحدا على الأقل من ركلة ركنية في 6 من مشاركاته الـ7 في كأس القارات.

- هيكتور مورينو لاعب المكسيك سجل من تسديدته الوحيدة في المباراة ومن لمسته الوحيدة في منطقة جزاء البرتغال.

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- منتخب المكسيك لم يربح في 6 مباريات ضد المنتخبات الأوروبية في كأس القارات (3 تعادلات، 3 هزائم).

- كريستيانو رونالدو لم يسجل أي هدف من 44 ركلة حرة مباشرة في البطولات الدولية الكبرى (كأس العالم + اليورو + كأس القارات).

- تشيلي هو سادس منتخب أمريكي جنوبي يشارك فى كأس القارات: بعد البرازيل والأرجنتين والأوروجواي وكولومبيا وبوليفيا.

- أرتورو فيدال لاعب تشيلي هو ثالث لاعب غير ألماني يلعب في بايرن ميونخ يسجل في كأس القارات، بعد لوسيو (2009) ودانتي (2013).

- أليكسيس سانشيز لاعب تشيلي خاض حتى الآن 111 مباراة مع منتخب بلاده، فقط كلاوديو برافو حارس المرمى (112) لعب أكثر.

- 83 % من أهداف أرتورو فيدال الـ23 مع منتخب تشيلي، 19 جاءت في مباريات رسمية.

- فقط أليكسيس سانشيز ومارسيلو سالاس (37) سجلا أهدافا مع منتخب تشيلي أكثر من إدواردو فارجاس (34).