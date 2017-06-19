بالفيديو.. الألفي عن رحيل كاسونجو: «الاتحاد ما بيقفش على حد»

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قال أحمد الألفي، لاعب الاتحاد السكندري، أن فريقه واجهه سوء حظ في مباراة إنبي، مشيرًا إلى أن الهزيمة ليس لها أسباب سوى غياب التوفيق.

وأشار «الألفي»، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة ON sport، إلى أن زعيم الثغر لم يتأثر برحيل كاسونجو كابونجو، هداف الفريق إلى الزمالك، معلقًا «الاتحاد ما بيقفش على لاعب، كلنا فريق واحد ومش فارقة أى حد يمشي».

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وتغلب إنبي على الاتحاد السكندري، بثلاثة أهداف نظيفة، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الممتاز.

