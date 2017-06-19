أخبار عاجلة

بكري: «المجلس العسكري ضغط عليا عشان أترشح للرئاسة.. لكني رفضت» -
رسالة الأهلي من المغرب.. إصابة ربيعة وفقرة لركلات الترجيح في المران -
هيئة علماء المسلمين تندد بتطاول الإعلام القطري على أعضائها -
10 تصريحات × 24 ساعة -
العرب اليوم: قوات تركية في قطر وإيران تستهدف داعش -
حول العالم في 24 ساعة -
اليوم.. الحكم في إعادة محاكمة الضابط المتهم بقتل "شيماء الصباغ" -
10 ساعات "تحريات" تقود المباحث لقاتل سائق ببولاق.. طعنة في القلب أنهت حياته -
مجلس النواب يحيل "طنطاوى" للجنة القيم.. وتكتل "25-30" يرد -
"مكى وبدرخان والشبراوي" يفوزون بجائزة النيل​ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

حمادة طلبة: الفوز على الاتحاد دفعة قوية قبل مواجهة الأهلي

Google+ Print
حمادة طلبة: الفوز على الاتحاد دفعة قوية قبل مواجهة الأهلي حمادة طلبة: الفوز على الاتحاد دفعة قوية قبل مواجهة الأهلي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال حمادة طلبة، مدافع إنبي، أن تحقيق فريقه الفوز على الاتحاد السكندري، مهم للغاية، لتحسين موقع الفريق في جدول بطولة الدوري، موجهًا الشكر للاعبين على أداءهم خلال اللقاء.

وأضاف «طلبة» خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «النيل للرياضة»، أن طارق العشري، المدير الفني للفريق البترولي، طالب اللاعبين بتحقيق الفوز، وبالفعل قدم اللاعبين مباراة جيدة، ستكون دفعة لما قبل مواجهة الأهلي المقبلة.

شاهد أيضا

وتابع حمادة، أنه جاهز للعب في أي مركز يكلفه به الجهاز الفني، مؤكدًا أن إنبي يملك عدد من اللاعبين الرائعين.

وتغلب إنبي على الاتحاد السكندري، بثلاثة أهداف نظيفة، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الممتاز. 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بكري: «المجلس العسكري ضغط عليا عشان أترشح للرئاسة.. لكني رفضت»

بكري: «المجلس العسكري ضغط عليا عشان أترشح للرئاسة.. لكني رفضت»

رسالة الأهلي من المغرب.. إصابة ربيعة وفقرة لركلات الترجيح في المران

رسالة الأهلي من المغرب.. إصابة ربيعة وفقرة لركلات الترجيح في المران

فيديو| سفيرنا لدى بريطانيا: 6 مصريين لقوا مصرعهم في حريق برج لندن

فيديو| سفيرنا لدى بريطانيا: 6 مصريين لقوا مصرعهم في حريق برج لندن

مدرب الوداد: نعاني من أزمة قبل مواجهة الأهلي

مدرب الوداد: نعاني من أزمة قبل مواجهة الأهلي