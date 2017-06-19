حمادة طلبة: الفوز على الاتحاد دفعة قوية قبل مواجهة الأهلي

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قال حمادة طلبة، مدافع إنبي، أن تحقيق فريقه الفوز على الاتحاد السكندري، مهم للغاية، لتحسين موقع الفريق في جدول بطولة الدوري، موجهًا الشكر للاعبين على أداءهم خلال اللقاء.

وأضاف «طلبة» خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «النيل للرياضة»، أن طارق العشري، المدير الفني للفريق البترولي، طالب اللاعبين بتحقيق الفوز، وبالفعل قدم اللاعبين مباراة جيدة، ستكون دفعة لما قبل مواجهة الأهلي المقبلة.

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وتابع حمادة، أنه جاهز للعب في أي مركز يكلفه به الجهاز الفني، مؤكدًا أن إنبي يملك عدد من اللاعبين الرائعين.

وتغلب إنبي على الاتحاد السكندري، بثلاثة أهداف نظيفة، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الممتاز.