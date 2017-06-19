الزمالك يهدي سفير مصر بالجزائر درع وقميص النادي

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حرصت بعثة الزمالك على منح درع النادي وتيشيرت الفريق إلى السفير المصري في الجزائر عمر أبو عيش بعد تناول الإفطار في منزل السفير ومنح أحمد جلال إبراهيم رئيس البعثة ونائب رئيس مجلس الإدارة درع النادي للسفير.

بينما منح إسماعيل يوسف رئيس جهاز الكرة ومحمود عبد الرازق «شيكابالا» قائد الفريق قميص الزمالك للسفير المصري.

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وتناولت بعثة الزمالك وجبة الإفطار في منزل السفير المصري بدعوة شخصية منه في ظل تواجدها لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، المُقرر إقامتها يوم الأربعاء المُقبل، في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.