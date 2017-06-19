شاهد.. حازم إمام عن تقنية الفيديو: «إيه المتعة إن مجهود فرقة يضيع»

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علق حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على الاستعانة بتقنية الفيديو لمساعدة الحكام في بطولة كأس العالم للقارات المقامة حاليًا في روسيا، مؤكدًا أنها ستكون مفيدة للغاية.

وكتب «إمام» عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، «مع التعود تقنية الفيديو هتبقى مفيدة جدًا ،إيه المتعة إن مجهود فرقة يضيع تحت بند جزء من اللعبة مادام ممكن نحقق العدالة بشكل أحسن».

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يذكر أن تقنية الفيديو يتم العمل بها في كأس القارات الحالية، وشهدت مباراتي البرتغال والمكسيك، وتشيلي والكاميرون، إلغاء هدفين خلالهما بعد الرجوع لإعادة الفيديو.