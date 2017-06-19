أبو العزايم: الشيعة مسلمون وليسوا كفارًا

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استنكر الشيخ علاء أبوالعزايم، شيخ إحدى الطرق الصوفية، إلصاق تهمة التشيع بهذه الطرق، مؤكدا أن هذا الكلام ليس له أساس من الصحة.

وقال أبوالعزايم، خلال لقائه ببرنامج «رأي عام»، المذاع على فضائية «تن» إن الشيعة مسلمون وليسوا كفارا، مضيفا أن الصوفية في شهر رمضان يبتهلون أفضل من مشاهدة المسلسلات، مؤكدًا أن عادات الصوفيين في الشهر الفضيل لا تختلف عن عادات الشعب المصري.

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وأيَّد أبو العزائم فكرة تقنين إقامة موائد الرحمن في شهر رمضان، لافتا إلى أن هناك فنانة تنظم موائد الرحمن بـ 50 ألف جنيه يوميا، معتبرا أن الأفضل إقامة صدقة جارية بدلا من إقامة موائد الرحمن، وانتقد الإنفاق بشكل مبالغ فيه في تجهيز الطعام بموائد الرحمن.