صدمة الكعك بالإسكندرية| بائع: الناس بتسأل وتمشي.. ومواطنة: الأسعار مرتفعة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تاجر: الأسعار ارتفعت 100%.. وسيدة: «هنعمل في البيت أوفر»

أعلن عدد من المواطنين في الإسكندرية مقاطعتهم "كعك العيد" بسبب ارتفاع أسعار مستلزماته، مؤكدين أنهم سيلجئون لصناعته منزليّا بكميات قليلة هروبا من أسعار "الجاهز" المرتفعة.

وتجوّلت كاميرا "التحرير" في سوق المنشية - وهو السوق الرئيسي لبيع خامات الحلوانية بالإسكندرية- لرصد الأسعار وحركة الشراء على أرض الواقع.

وقال كمال مصطفى، بائع بسوق المنشية، إن الأسعار ارتفعت هذا العام بنسبة كبيرة عن الأعوام الماضية، مشيرا إلى أن سعر كيلوجرام الملبن وصل إلى 15 جنيها بينما كان في العام الماضي بـ8 جنيهات فقط، أما العجوة فوصل سعرها إلى 20 جنيها، والسمسم 32 جنيها، وسكر البوردة 12 جنيها بدلا من 6 جنيهات فقط.

وأضاف: "سعر الفانيليا بلغ 2 جنيه للزجاجة الصغيرة بعد أن كان سعرها جنيه واحد، وسعر كيلوجرام الشيكولاتة الخام وصل إلى 32 جنيها بعد ما كان بـ18 جنيها، وشيكولاتة فرمسى بـ24 جنيها بعد ما كانت 12 جنيها".

وأرجع محمد حسن تاجر بنفس السوق السبب وراء ارتفاع الأسعار إلى أن كل المواد يدخل في تصنيعها السكر الذي ارتفع بشكل كبير مؤخرا بسبب تحرير سعر صرف الدولار.

شاهد أيضا

وأشار حسن إلى أن نسبة الإقبال لم تتخطّ الـ20% هذا العام، مضيفا: "مفيش ناس بتشتري بسبب ارتفاع الأسعار".

وذكر عمار محمود، تاجر، أن الأسعار زادت 100% بسبب أن أغلب المواد مستوردة وكذلك ارتفاع سعر الدولار بشكل جنونى، مضيفا: "السوق السنة دي نايم ومفيش بيع غير بسيط أوى لدرجة لا تتعدى 20 % ولأول مرة ناس تيجي تسأل وتمشي".

"كل سنة كنت بعمل 4 كيلو كعك.. السنة دي هعمل كيلو واحد بس بنفس سعر الـ4 كيلو".. قالتها فريدة محمد، ربة منزل، مؤكدة أن الأسعار هذا العام مرتفعة جدا.

والتقطت فوزية محمود، ربة منزل، طرف الحديث منوهة بصدمتها بعد تعرفها على أسعار مستلزمات الكعك، مضيفة: "إحنا عيلة مكونة من 7 أفراد ومش هنقدر نشتري بالأسعار دي، وحرام اللي بيحصل فينا ده، إحنا قولنا نجيب مستلزمات الكعك نعمله في البيت علشان نوفر بس بالأسعار دي مش حنقدر نعمل غير كيلو واحد".

وقالت إيمان محمود: «حتى الكعك أبسط حاجة مش عارفين نعملها، الأسعار بقت مرتفة جدا، بس رغم ده برضه هنعمل في البيت أوفر بكتير من شرائه جاهز».