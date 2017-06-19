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وزير الثقافة يزور "سور الهلال" ويشتري عدة مؤلفات

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مصراوي Masrawy

وزير الثقافة يزور "سور الهلال" ويشتري عدة مؤلفات

12:00 ص الإثنين 19 يونيو 2017

حلمي النمنم يشتري أحد الكتب من مكتبة الهلال

كتبت - نسمة فرج:

زار الكاتب حلمي النمنم، وزير الثقافة، سور "الهلال الثقافي" التابع لمؤسسة دار الهلال بالسيدة زينب، مساء اليوم الأحد.

يأتي ذلك بعدما تناول "النمنم" الإفطار في حفل أقيم ببيت السناري حيث حرص على تفقد السور الذي افتتحه أواخر مايو الماضي.

واشترى وزير الثقافة عدة كتب من السور، وقال إنه كان يبحث عنها خلال الفترة الماضية، فيما أشاد الكاتب مجدي سبلة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال، بالزيارة مؤكدًا أنها تأتي لتدعيم دور المؤسسة في الحياة الثقافية في .

وأكد وزير الثقافة، في وقت سابق أن "دار الهلال كانت ومازالت مدرسة من مدارس الوطن تؤكد على عروبة مصر ودورها في المنطقة، إلى جانب أنها كانت مدرسة الاستنارة في وقت أن كانت مصر تحت السلطنة العثمانية أو الاحتلال أو بعد قيام الجمهورية".

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