ميركل تهنئ ماكرون بفوز معسكره بالأغلبية المطلقة في البرلمان

برلين - (د ب أ)

هنأت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنجاح معسكره في انتخابات الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان).

وكتب شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية مساء اليوم الأحد على تويتر : " المستشارة ميركل تهنئ، إيمانويل ماكرون، بالأغلبية البرلمانية الواضحة إلى مزيد من التعاون الجيد من أجل ألمانيا و فرنسا وأوروبا".

يذكر أن حزب ماكرون الجديد " الجمهورية الى الأمام" يخوض الانتخابات البرلمانية للمرة الأولى، وتمكن الحزب مع حلفائه من الفوز بالأغلبية المطلقة في الانتخابات البرلمانية.

غير أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات البرلمانية هي أدنى نسبة في الجمهورية الخامسة.

وتشير توقعات مؤسستي إيبسوس وإيلابيه للبحوث والاستطلاعات فى فرنسا إلى أن حزب ماكرون وحلفاءه فازوا بما يزيد عن الأغلبية المطلقة داخل الجمعية الوطنية بشكل واضح، إذ كشفت هذه التوقعات أن معسكر ماكرون سيحصل على ما يتراوح بين 355 و 425 مقعدا من مقاعد البرلمان.

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