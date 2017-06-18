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"سي إن إن": وصول أولى طلائع القوات التركية إلى الدوحة

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مصراوي Masrawy

"سي إن إن": وصول أولى طلائع القوات التركية إلى الدوحة

11:06 م الأحد 18 يونيو 2017

ارشيفية

(وكالات)

أكدت "سي إن إن" الأمريكية، الأحد، وصول أولى طلائع القوات التركية إلى الدوحة، للمشاركة في تمارين مشتركة ضمن الاتفاقيات المتبادلة بين قطر وتركيا.

وبحسب التقرير، قالت مديرية التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع القطرية في بيان صحفي إن تلك "القوات بدأت أولى تدريباتها العسكرية (الأحد) في معسكر كتيبة طارق بن زياد الآلية في الدوحة،" وأشارت إلى أن تلك التمارين المشتركة تستهدف "رفع الكفاءة القتالية للقوتين القطرية والتركية في وضع خطط العمليات المشتركة لمحاربة التطرف والإرهاب وعمليات حفظ السلام قبل وبعد العمليات العسكرية وفي تنفيذ العمليات المشتركة والمدمجة الواسعة،" حسبما نقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا".

وبدأت أولى تلك التمارين بعرض لطليعة الآليات العسكرية البرية التركية داخل الكتيبة.

وأشار تقرير الوكالة القطرية إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد إقرار البرلمان التركي إرسال وحدات من القوات المسلحة التركية إلى قطر، والذي صادق عليه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وذكرت الوكالة القطرية أن تلك التمارين "المخطط لها منذ فترة" تأتي ضمن اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة بين الدوحة وأنقرة والتي تهدف إلى رفع القدرات الدفاعية لدى الجانبين من خلال التمارين المشتركة ودعم جهود مكافحة الإرهاب وحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

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