التحالف الدولي يسقط طائرة حربية سورية في الرقة

دمشق - (د ب أ)

قالت القيادة العامة للجيش السوري، مساء اليوم الأحد، إن التحالف الدولي أسقط طائرة حربية سورية جنوب مدينة الطبقة في ريف الرقة الغربي بشمال شرق سوريا.

وأضافت قيادة الجيش السوري، في بيان لها مساء اليوم، حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه أن "طائرة حربية أسقطت اليوم أثناء تنفيذها مهمة قتالية ضد تنظيم داعش في منطقة الرصافة جنوب مدينة الطبقة، مما أدى إلى سقوط الطائرة وفقدان الطيار".

وأعتبر بيان الجيش السوري أن " هذا الاعتداء السافر يؤكد بما لا يدع مجالا للشك حقيقة الموقف الأمريكي الداعم للإرهاب والذي يهدف إلى محاولة التأثير على قدرة الجيش العربي السوري، القوة الوحيدة الفاعلة مع حلفائه التي تمارس حقها الشرعي في محاربة الإرهاب على امتداد مساحة الوطن".

وأكد بيان القيادة العامة للجيش السوري "هذا الاعتداء يؤكد التنسيق القائم بين الولايات المتحدة الأمريكية وتنظيم داعش الإرهابي ويفضح النوايا الخبيثة للولايات المتحدة الأمريكية في إدارة الإرهاب والاستثمار فيه لتحقيق أهدافها في تمرير المشروع الصهيوأمريكي في المنطقة".

وختم بيان الجيش السوري "هذه الاعتداءات لن تثني الجيش العربي السوري عن عزمه وتصميمه على مواصلة الحرب ضد تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين والمجموعات المرتبطة بهما وإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع أراضي الجمهورية العربية السورية".

ووصلت القوات الحكومية السورية إلى أطراف منطقة الرصافة، 20 كيلومترا جنوب مدينة الطبقة، بعد تقدمها من ريف حلب الشرقي .

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