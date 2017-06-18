أخبار عاجلة

رسميًا.. بيريز مستمر في رئاسة ريال مدريد حتى عام 2021 -
حكام مباراة الوداد المغربي يتدربون مع لاعبي الأهلي -
بكري: «المجلس العسكري ضغط عليا عشان أترشح للرئاسة.. لكني رفضت» -
رسالة الأهلي من المغرب.. إصابة ربيعة وفقرة لركلات الترجيح في المران -
هيئة علماء المسلمين تندد بتطاول الإعلام القطري على أعضائها -
10 تصريحات × 24 ساعة -
العرب اليوم: قوات تركية في قطر وإيران تستهدف داعش -
حول العالم في 24 ساعة -
اليوم.. الحكم في إعادة محاكمة الضابط المتهم بقتل "شيماء الصباغ" -
10 ساعات "تحريات" تقود المباحث لقاتل سائق ببولاق.. طعنة في القلب أنهت حياته -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

التحالف الدولي يسقط طائرة حربية سورية في الرقة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

التحالف الدولي يسقط طائرة حربية سورية في الرقة

10:59 م الأحد 18 يونيو 2017

التحالف الدولي يسقط طائرة حربية سورية في الرقة

ارشيفية

دمشق - (د ب أ)

قالت القيادة العامة للجيش السوري، مساء اليوم الأحد، إن التحالف الدولي أسقط طائرة حربية سورية جنوب مدينة الطبقة في ريف الرقة الغربي بشمال شرق سوريا.

وأضافت قيادة الجيش السوري، في بيان لها مساء اليوم، حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه أن "طائرة حربية أسقطت اليوم أثناء تنفيذها مهمة قتالية ضد تنظيم داعش في منطقة الرصافة جنوب مدينة الطبقة، مما أدى إلى سقوط الطائرة وفقدان الطيار".

وأعتبر بيان الجيش السوري أن " هذا الاعتداء السافر يؤكد بما لا يدع مجالا للشك حقيقة الموقف الأمريكي الداعم للإرهاب والذي يهدف إلى محاولة التأثير على قدرة الجيش العربي السوري، القوة الوحيدة الفاعلة مع حلفائه التي تمارس حقها الشرعي في محاربة الإرهاب على امتداد مساحة الوطن".

وأكد بيان القيادة العامة للجيش السوري "هذا الاعتداء يؤكد التنسيق القائم بين الولايات المتحدة الأمريكية وتنظيم داعش الإرهابي ويفضح النوايا الخبيثة للولايات المتحدة الأمريكية في إدارة الإرهاب والاستثمار فيه لتحقيق أهدافها في تمرير المشروع الصهيوأمريكي في المنطقة".

وختم بيان الجيش السوري "هذه الاعتداءات لن تثني الجيش العربي السوري عن عزمه وتصميمه على مواصلة الحرب ضد تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين والمجموعات المرتبطة بهما وإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع أراضي الجمهورية العربية السورية".

ووصلت القوات الحكومية السورية إلى أطراف منطقة الرصافة، 20 كيلومترا جنوب مدينة الطبقة، بعد تقدمها من ريف حلب الشرقي .

مصراوي| تابعونا في صفحة متخصصة تواكب شهر رمضان بتغطية خاصة

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالفيديو: صواريخ إيرانية تستهدف تنظيم داعش في سوريا

    : صواريخ إيرانية تستهدف تنظيم داعش في سوريا

    أخبار
  • القوات العراقية تكسر أطواق داعش الدفاعية في الموصل القديمة

    القوات العراقية تكسر أطواق داعش الدفاعية في الموصل القديمة

    أخبار
  • متحدث عسكري عراقي: قواتنا تتقدم بحرص لتطهير الموصل القديمة

    متحدث عسكري عراقي: قواتنا تتقدم بحرص لتطهير الموصل القديمة

    أخبار
  • العرب اليوم: داعش يستهدف إسرائيل ومحاولة تركية للوساطة في أزمة قطر

    العرب اليوم: داعش يستهدف إسرائيل ومحاولة تركية للوساطة في أزمة قطر

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • انفجار قنبلة أسفل سيارة أمن مركزي.. واستشهاد ضابط وإصابة آخرين

    انفجار قنبلة أسفل سيارة أمن مركزي.. واستشهاد ضابط وإصابة آخرينأخبار

  • السقا يوجه سؤالاً لأحمد فهمي عبر تويتر

    السقا يوجه سؤالاً لأحمد فهمي عبر تويترفنون

  • بالصور- محمد هنيدي يحتفل بتخرج ابنته.. والجمهور:

    بالصور- محمد هنيدي يحتفل بتخرج ابنته.. والجمهور: "صورة طبق الأصل "فنون

  • طلاب بالثانوية العامة يشتكون من صعوبة امتحاني علم النفس والكيمياء

    طلاب بالثانوية العامة يشتكون من صعوبة امتحاني علم النفس والكيمياءأخبار

  • بالصور- سيدة تمتنع عن تناول القهوة لمدة شهر.. وهذه هي النتيجة

    بالصور- سيدة تمتنع عن تناول القهوة لمدة شهر.. وهذه هي النتيجةفنون

  • "أم حسن" تعتذر لزبائنها.. وتحاول ترضيتهم بهذا العرضفنون

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. ميدو: مواجهة المقاولون بالناشئين ليس «شجاعة» مني

بالفيديو.. ميدو: مواجهة المقاولون بالناشئين ليس «شجاعة» مني

بالفيديو.. عودة: «الرعونة» أبعدت المقاولون عن مقدمة الدوري

بالفيديو.. عودة: «الرعونة» أبعدت المقاولون عن مقدمة الدوري

بالفيديو.. سليمان عن قائمة الـ 25 لاعبًا: مفيدة للمنتخب وعمرو جمال

بالفيديو.. سليمان عن قائمة الـ 25 لاعبًا: مفيدة للمنتخب وعمرو جمال

بالفيديو.. رامي صبري: سنلعب المباريات القادمة للمتعة

بالفيديو.. رامي صبري: سنلعب المباريات القادمة للمتعة