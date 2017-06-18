استجابة لـ«التحرير».. جمعية أهلية تنقذ أسرة من السكن في «حوش مواشي»

التحرير

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تبرعت إحدى الجمعيات الأهلية بالأقصر ببناء منزل لأم وأبنائها كانوا يسكنون في حوش للمواشي، وجاءت هذه اللفتة الإنسانية، استجابة لما نشرته «التحرير» عن مأساة الأسرة، في تقرير بعنوان (صور| مأساة أم وأبنائها الثلاثة: «ساكنين في حوش مواشي»).



وقالت حسنية محمد صاحبة المنزل لـ"التحرير"، إن إحدى الجمعيات الأهلية بالأقصر تواصلت معها بعد الوصول إلى عنوان سكنها من الجريدة، من أجل المساهمة في بناء مسكن ملائم لها ولأطفالها الثلاثة.

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وأوضحت السيدة أن الجمعية وعدتها ببناء منزل مكون من غرفة وصالة ومطبخ وحمام، حيث يتم في الوقت الحالي أعمال هدم الحوش الذي كانوا يقطنون فيه، لتتم عملية إنشاء المباني بداية من الأساسات بالطوب الأحمر.