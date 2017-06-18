كل ما تريد معرفته عن أندريه سيلفا خليفة كريستيانو الجديد

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استطاع فريق ايه سي ميلان الإيطالي، ضم رابع صفقاته لهذا الموسم، بعد أن أعلن عن الظفر بخدمات البرتغالي أندريه سيلفا، مهاجم بورتو البرتغالي، مقابل 38 مليون يورو.

ويبدو أن ميلان قد دخل الميركاتو الصيفي الحالي برغبة كبيرة في دعم صفوفه بقوة، حيث تمكن من ضم ماتيو موساكيو من فياريال، إلى جانب فرانك كيسي من أتالانتا، وريكاردو رودريجز من فولفسبورج.

ولكن يعتبر أندريه سيلفا هو الصفقة الأبرز والتي ينتظر منها عشاق «الروسونيري» الكثير، خاصة على الصعيد الأوروبي حين يشارك الفريق الأحمر والأسود في بطولة «اليوروباليج» للموسم القادم.

في التقرير التالي نستعرض لماذا تعاقد الميلان مع سيلفا ومن هو خليفة كريستيانو رونالدو الجديد!

إشادة كريستيانو

أشاد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد، بمواطنه أندريه سيلفا، حيث قال عنه: "عندما أعتزل ستكون البرتغال في أيد أمينة لأنها عثرت بالفعل على مهاجم كبير".

حديث رونالدو عن سيلفا، هو أكبر دلالة على موهبته، ويتفق معه في الرأي الوكيل الشهير خورخي مينديز، الذي توقع أن يُصبح سيلفا أفضل لاعب في الدوري الإيطالي في السنوات القليلة القادمة.

وبهذا التعاقد الرابع لميلان، يؤكد الأخير عزمه القوي على العودة لقمة كرة القدم الإيطالية، مع ملاكه الجدد واستعادة مكانته الأوروبية المعروفة، ومن المتوقع أن تكون هناك المزيد من التعاقدات قبل غلق باب الانتقالات.

مميزاته

أندريه سيلفا يمتلك قدرة جيدة جدًا في تمرير الكرة لزملاءه وصناعة الأهداف والفرص المحققة للتسجيل، وهي ميزة إضافية تنقص الكثير من رؤوس الحربة في عالم كرة القدم، طبيعة تمريرات سيلفا تجعلك تشعر أحياناً بأنه يملك نفحة من فكر صانعي الألعاب، وهو ما يزيد من قدرته على العمل جماعيًا مع الفريق.

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كما يجيد اللعب بجانب مهاجم هداف من الطراز الأول بدون أن يضيق عليه الملعب، وبمعنى أوضح، سيلفا يجيد فتح المساحات وسحب المدافعين لإتاحة المساحات زميله في خط الهجوم، ويملك قدرة لا بأس بها على اللعب كمهاجم ثاني أو جناح هجومي أيمن.

أثبت ذلك من خلاله شراكته الناجحة جدًا بجانب كريستيانو رونالدو في منتخب البرتغال خلال الأشهر القليلة الماضية. طبعًا هذه النقطة هامة جداً في حال أراد ميلان الإبقاء على كارلوس باكا مهاجم مالفريق الحالي ضمن صفوفه.

الوضع المالي لبورتو

يبدو أن الوضع المالي المحفوف بالمخاطر في بورتو أجبر الأخير على بيع اللاعب، لا سيما بعدما فرض الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة عقوبات على النادي البرتغالي لفشله في تلبية متطلبات اللعب المالي النظيف.

بيع سيلفا يمثل خيبة أمل كبيرة لمشجعي بورتو، فاللاعب كان هو أمل النادي على المدى الطويل، ومثل العلامة الفارقة له منذ ظهوره في الفريق الأول نهاية موسم 2015/2016.

إحصائياته

وفي أول موسم كامل له، سجل 21 هدفًا في 44 مباراة مع بورتو في جميع المسابقات، من بينهم 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا، كما خلق شراكة مميزة مع كريستيانو رونالدو في تشكيلة المنتخب الوطني، حيث سجل اللاعب 7 أهداف في 8 مباريات دولية فقط.

وبتحليل أهدافه الـ16 في الدوري البرتغالي فقط خلال الموسم الماضي، سنجد قدرته على التسجيل بكلتا القدمين والرأس (8 بالقدم اليمنى، 4 بالقدم اليسرى، 4 بالرأس).

كما أن اللاعب بمقدوره صناعة اللعب بشكل فعال، فقد خلق 39 فرصة للتسجيل في الموسم المنقضي، ناهيك عن 5 تمريرات حاسمة وبلغ متوسط دقة تمريراته 72%.

يمتاز اللاعب بقدرته على تأدية كل الأدوار الممكنة في الثلث الهجومي الأخير، يستطيع تأدية دور المهاجم الثاني أو حتى الجناح، نظرًا لسرعته الكبيرة، التي تمكنه حتى من الفوز بالمراوغات، حيث حقق نسبة نجاح بلغت 42%.