شاهد.. جماهير إيطاليا تُهين «دوناروما»

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علقت جماهير منتخب إيطاليا للشباب على عدم تجديد جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى ميلان الإيطالي لعقده مع فريقه، واصفة إياه بأنه سعى وراء المال.

وكان مينو رايولا، وكيل أعمال دوناروما قد أعلن عدم تجديد عقد اللاعب مع «الروسونيري»، ليصبح بذلك لاعب حر، وسط اهتمامات من عدة أندية كبيرة يعد أبرزها ريال مدريد الإسباني.

وعلقت الجماهير لافتة في المبارة التي جمعت منتخب إيطاليا مع الدانمارك في بطولة أوروبا للشباب تحت 21، مكتوب عليها "دولار روما"، وقذفت الجماهير اللاعب بدولارات مزيفة، في إشارة إلى سعيه وراء المال.

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واستطاعت إيطاليا الفوز على الدانمارك بهدفين نظيفين، وحافظ دوناروما على نظافة شباكه ليقود إيطاليا لتصدر المجموعة الثالثة من بطولة أوروبا للشباب تحت 21 عام.