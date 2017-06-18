سانشيز يقود تشيلي لقلب الطاولة على الكاميرون في كأس القارات

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تغلب منتخب تشيلي على نظيره الكاميروني، بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب «أرينا بالتيكا» ضمن الجولة الأولي من مباريات المجموعة الثانية بمنافسات كأس العالم للقارات، المقامة حاليًا في روسيا.

سجل لتشيلي، أرتورو فيدال في الدقيقة 81، قبل أن يضيف إدواردو فارجاس في الدقيقة 90 من عمر المباراة، وجاء الهدفين بصناعة النجم أليكسيس سانشيز الذي شارك في النصف ساعة الأخيرة.

بهذه النتيجة رفع المنتخب التشيلي رصيده إلى 3 نقاط متصدرًا بها المجموعة، التي تضم إلى جواره الكاميرون «بلا نقاط»، وألمانيا وأستراليا قبل مواجهتهما غدًا الاثنين.