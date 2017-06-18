تأجيل محاكمة رئيس تراخيص مرور الوايلي الأسبق بتهمة الرشوة لـ 16 أكتوبر
تأجيل محاكمة رئيس تراخيص مرور الوايلي الأسبق بتهمة الرشوة لـ 16 أكتوبر
04:23 م الأحد 18 يونيو 2017
كتب – محمود السعيد:
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة زينهم، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة رئيس وحدة التراخيص بمرور الوايلي الأسبق، و11 متهمًا آخرين في اتهامهم بتزوير أوراق 73 سيارة حديثة مهربة من ليبيا، مقابل سيارة و200 ألف جنيه رشوة لجلسة ١٦ أكتوبر المقبل.
وجاء قرار التأجيل، لورود التقرير.
كانت نيابة غرب القاهرة، برئاسة المستشار أحمد البحراوي، أحال رئيس وحدة التراخيص بمرور الوايلي، و11 متهما آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتزوير أوراق 73 سيارة حديثة مهربة من ليبيا، مقابل سيارة و200 ألف جنيه رشوة.
وكشفت التحقيقات عن قيام النقيب محمد عبد الفتاح رئيس وحدة التراخيص بمرور الوايلي، بتزوير أوراق 73 سيارة حديثة مهربة من ليبيا، بالاشتراك مع 4 موظفين بوحدة المرور نظير تقاضى رشوة، وهم: مهندس الفحص، وموظف الشباك، وموظفة المراجعة، والحاسب الآلي بوحدة المرور.
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