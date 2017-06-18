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مواطنون يلتقطون ​الصور التذكارية مع السيسي عقب "عزومة الرئيس"

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مصراوي Masrawy

مواطنون يلتقطون ​الصور التذكارية مع عقب "عزومة الرئيس"

10:56 م الأحد 18 يونيو 2017

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بالفيديو ​و الصور.. السيسي يستقبل 28 مواطنًا للإفطار معه في استراحته الخاصة

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​و الصور.. السيسي يستقبل 28 مواطنًا للإفطار معه في استراحته

القاهرة- (مصراوي):

حرص المواطنون الذين استقبلهم الرئيس عبدالفتاح السيسي في إفطار اليوم الأحد، على التقاط الصور التذكارية عقب انتهاء الإفطار معه في استراحته الخاصة.

كان السيسي استقبل 28 مواطنا من محافظات مختلفة وحي الأسمرات لتناول الإفطار معه اليوم في استراحته الخاصة، وذلك ضمن مبادرة "عزومة الرئيس".

وقالت المصادر لمصراوي، إن المواطنين ينتمون لمحافظات الشرقية ودمياط وبني سويف والقليوبية والقاهرة والجيزة، ومن بينهم مواطنون مسيحيون.

وتأتي دعوة إفطار اليوم في إطار حرص الرئيس المتكرر على اللقاء المباشر مع بعض المواطنين للاستماع إليهم والتحدث في جميع الأمور التي تشغلهم، ويرغبون فى عرضها على الرئيس مباشرة.

كما تأتي ضمن المبادرة التي تطلقها جريدة "المصري اليوم"، والتي تقوم على إعداد تقارير صحفية مع مجموعة من المواطنين حول: ماذا لو تناول رئيس الجمهورية معهم الإفطار في منزلهم؟ وما هي أهم الأسئلة والمطالب التى يمكن أن يعرضوها عليه؟".

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