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بدء تشغيل محطة محولات شمال قنا الجديدة بتكلفة 50 مليون جنيه

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مصراوي Masrawy

بدء تشغيل محطة محولات شمال قنا الجديدة بتكلفة 50 مليون جنيه

09:28 م الأحد 18 يونيو 2017

بدء تشغيل محطة محولات شمال قنا الجديدة بتكلفة 50 مليون جنيه

اللواء عبد الحميد الهجان

قنا - أ ش أ: 

أعلن محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان ، بدء تشغيل محطة محولات شمال قنا الجديدة بجهد 11/66 كيلو فولت وبقدرة إنتاجية 50 ميجاوات من خلال محولين قدرة كل منهما 25 ميجاوات، وبتكلفة مالية تصل إلى 50 مليون جنيه.

وقال المحافظ -في بيان اليوم الأحد- إن المحطة مقامة على مساحة 10 آلاف متر وتخدم منطقة شرق قنا بالكامل، وستساهم المحطة الجديدة في تخفيف الأحمال عن محطات الكهرباء بغرب مدينة قنا، وهو ما سينعكس بالإيجاب على انتظام التيار الكهربائي بمختلف أحياء المدينة، فضلاً عن دورها في رفع كفاءة تشغيل محطات المياه والصرف والمستشفيات وغيرها من المرافق الأخرى.

وأكد على أهمية خدمات الكهرباء التي تمثل عاملاً أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية نظرًا لارتباطها بالمرافق الأساسية والتي تلبي الاحتياجات اليومية للمواطن في قطاعات الصحة والمياه والصرف وغيرها، مثمنًا الجهود التي تقوم بها لتطوير ودعم قطاع الكهرباء من خلال تنفيذ عدد من المشروعات بمختلف المحافظات لتدعيم الشبكة القومية لمواجهة الزيادة المطردة في الأحمال وتوفير الطاقة اللازمة للمشروعات الاستثمارية.

وفي سياق آخر، قاد المحافظ يرافقه مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا اللواء صلاح حسان حملة موسعة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية بقرية الحجيرات التابعة لمدينة قنا، وذلك وسط تأمين كامل من قوات الشرطة بمديرية أمن قنا.

وأوضح الهجان أن الحملة نجحت في إزالة 23 حالة تعدٍ على الأرض الزراعية (أسوار وقمائن طوب بلدي) بإجمالي مساحة بلغت فدانا و4 قراريط وذلك بمشاركة عدد من اللودرات والمعدات الثقيلة التابعة للوحدة المحلية لمدينة قنا.

وأكد ضرورة شن حملات دورية لإزالة قمائن الطوب البلدي ومنع انتشارها داخل القرى؛ لما تسببه من أضرار على البيئة، مثل تلوث الهواء وتبوير الأرض الزراعية من خلال تجريف طبقة التربة الخصبة واستخدامها في إنتاج ذلك الطوب، مشددًا على اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين بهدف الحفاظ على مساحة الرقعة الزراعية.​

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