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محافظ البحيرة: تحويل مستشفى "دنشال" إلى مركز لعلاج الكبد

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مصراوي Masrawy

محافظ البحيرة: تحويل مستشفى "دنشال" إلى مركز لعلاج الكبد

07:55 م الأحد 18 يونيو 2017

المهندسة نادية عبده

دمنهور - (أ.ش.أ):

تفقدت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، اليوم الأحد، الأعمال النهائية لتحويل مستشفى دنشال بمركز دمنهور، إلى مركز وعيادات خارجية لعلاج الكبد والجهاز الهضمي وطب المناطق الحارة، بتكلفة إجمالية 53 مليون جنيه، والتي تضم 15 عيادة تخصصية، وعيادة أسنان، وصيدلية، ومعمل تحاليل، وأشعة تلفزيونية، و5 أسرة عناية مركزة، وغرفة عمليات كاملة، وتعقيم مركزي ومغسلة مركزية وغرفة نفايات.

وأشارت المحافظ إلى أنه من المقرر أن يقدم المركز، خدمة طبية وتخصصية متميزة لخدمة 5 محافظات وهي: البحيرة، والإسكندرية ومرسى مطروح وكفر الشيخ والغربية، من خلال عيادات الجهاز الهضمي وفيروس "سي" والرمد والجلدية والأنف والأذن والمخ والأعصاب والأمراض الوراثية والأطفال والمسالك البولية، بالإضافة إلى 2 جهاز هضمي علوي وسفلي.

يأتي ذلك في إطار الارتقاء بالمنظومة الصحية ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، واستغلال مستشفيات التكامل بدائرة المحافظة، وتحويلها إلى مراكز متخصصة في مختلف التخصصات الطبية.

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