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محافظ سوهاج يكشف عن أعمال تطوير مستشفيات المحافظة

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مصراوي Masrawy

محافظ سوهاج يكشف عن أعمال تطوير مستشفيات المحافظة

07:49 م الأحد 18 يونيو 2017

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سوهاج - عمار عبد الواحد:

تفقد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الأحد، مستشفى طهطا المركزي، واطمأن على حالة المرضى المتواجدين بوحدة الغسيل الكلوي والعيادات الخارجية والمطبخ الخاص بالمستشفى، واستمع منهم لجميع الشكاوى، وأكد لهم على سرعة حلها.

وشدد المحافظ على ضرورة إزالة جميع التشوينات الموجودة داخل المستشفى ونقلها لأماكن أخرى، وعدم الإهمال في النظافة العامة والظهور بالشكل اللائق أمام المرضى، مشيرًا إلى أن المريض عليه تلقي العلاج وعلى المستشفى توفير خدمة مناسبة له.

وأوضح المحافظ أنه جار تطوير مستشفى جرجا العام تطويرًا شاملاً بتكلفة تُقدّر بأكثر من 60 مليون جنيه، حيث سيتم الانتهاء من الأعمال في شهر سبتمبر من العام المقبل.

وأضاف أن نسبة التنفيذ، بلغت 50% من تلك الأعمال، ولفت إلى تطوير مستشفى جهينة المركزي بتكلفة تُقدّر بـ 51 مليون جنيه، على أن ينتهي منها في سبتمبر من العام المقبل، ونسبة التنفيذ وصلت 46%.

وأشار إلى سير عملية تطوير مستشفى الصحة النفسية بمدينة سوهاج، بتكلفة 35 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 88%، مفيدا بأنه سيجري افتتاحها في نهاية أغسطس المقبل، بالإضافة إلى إنشاء مركز الإدمان ببلصفورة بتكلفة 42 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 40 %، منوهًا إلى الانتهاء منها في شهر فبراير المقبل.

 

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