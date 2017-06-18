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ارتفاع عدد المصابين على متن رحلة جوية تعرضت لمطبات هوائية إلى 26 مصابا

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مصراوي Masrawy

ارتفاع عدد المصابين على متن رحلة جوية تعرضت لمطبات هوائية إلى 26 مصابا

09:46 م الأحد 18 يونيو 2017

ارتفاع عدد المصابين على متن رحلة جوية تعرضت لمطبات هوائية إلى 26 مصابا

ارشيفية

بكين - (أ ش أ)

زاد عدد المصابين على متن طائرة تابعة لشركة طيران شرق الصين "تشاينا ايسترن" إلى 26 بينهم أربعة في حالة خطيرة، بعد أن تعرضت رحلتهم القادمة من العاصمة الفرنسية باريس لمطبات هوائية صباح اليوم الأحد قبل وصولها إلى مدينة كونمينغ بمقاطعة يوننان جنوب غرب الصين.

وأفادت شركة الطيران، في بيان رسمي نشر علي حسابها الإلكتروني على موقع (ويبو) - المكافيء الصيني لتويتر - بأن الرحلة (MU744) القادمة من مطار شارل ديجول في باريس كانت على وشك الاقتراب من مطار كونمينغ تشانغشوى الدولي عندما واجهت مطبات هوائية شديدة.

وذكرت السلطات المحلية أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى الشعب الأول بمقاطعة يوننان ومستشفى يانان التابع لجامعة كونمينغ الطبية بعد أن هبطت الطائرة بسلام في حوالي الساعة التاسعة صباحا بتوقيت بكين متأخرة حوالي ساعة عن الموعد المقرر لوصولها.

ونقلت وكالة أنباء شينخوا رواية أحد الركاب المصابين لما حدث قائلا إن الطائرة اصطدمت بالمطبات الهوائية وأخذت تهتز بقوة مدة عشرة دقائق.

وقال المسؤولون بالمستشفيات التي نقل إليها المصابين إن الإصابات تفاوتت بين كسور في العظام وسحجات جاءت كلها جاءت نتيجة طرح بعض الركاب عن مقاعدهم وسقوط أمتعة البعض من الأماكن المخصصة لها.

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